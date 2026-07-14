छत टपकने से पहले घर में दिखते हैं ये बदलाव? मानसून में भारी नुकसान से पहले हो जाएं अलर्ट

Signs Of Roof Leakage Before Rain: मानसून शुरू होते ही सबसे बड़ी परेशानी तब होती है, जब अचानक घर की छत से पानी टपकने लगता है. कई बार लोग तब तक इंतजार करते हैं, जब तक पानी कमरे में आने न लगे, जबकि छत पहले ही कई संकेत देने लगती है कि उसे मरम्मत की जरूरत है. अगर इन शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो बड़े नुकसान और महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है.

छत या दीवार पर पानी के दाग दिखना

अगर छत या दीवार पर पीले, भूरे या हल्के स्लेटी रंग के गोल निशान दिखाई देने लगें, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बारिश का पानी धीरे-धीरे छत के अंदर तक पहुंच रहा है. कई लोग ऐसे दागों पर सिर्फ पेंट करा देते हैं, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती. पहले पानी आने की असली वजह का पता लगाना जरूरी है.

छत की टाइलें टूटना या अपनी जगह से खिसकना

अगर आपके घर की ढलानदार छत पर टाइलें लगी हैं, तो समय-समय पर नीचे से ही उनकी स्थिति देखें. कोई टाइल टूटी हुई, टेढ़ी या अपनी जगह से खिसकी हुई दिखाई दे, तो बारिश का पानी आसानी से अंदर जा सकता है. तेज बारिश और आंधी के बाद ऐसी समस्या अधिक देखने को मिलती है.

छत का किसी हिस्से से झुकना

अगर छत का कोई हिस्सा पहले की तुलना में नीचे झुका हुआ नजर आए, तो इसे गंभीर चेतावनी समझें. लंबे समय तक पानी रिसने से लकड़ी या अंदरूनी ढांचा कमजोर हो सकता है. ऐसी स्थिति में छत की मजबूती प्रभावित होती है और समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है.

काई, फफूंदी या शैवाल का ज्यादा जमना

बरसात के मौसम में थोड़ी-बहुत काई दिखना सामान्य बात है, लेकिन अगर छत पर मोटी परत जमने लगे या काले धब्बे तेजी से फैलने लगें, तो यह नमी के लगातार बने रहने का संकेत हो सकता है. इससे छत की सतह जल्दी खराब होती है और रिसाव की संभावना बढ़ जाती है.

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बार-बार सीलन या बदबू महसूस होना

अगर घर के किसी कमरे में लगातार सीलन की गंध आती है या दीवारें नम महसूस होती हैं, तो इसकी वजह छत से होने वाला धीमा रिसाव भी हो सकता है. यह संकेत बताता है कि पानी अंदर तक पहुंच रहा है और समय रहते जांच कराना जरूरी है.

ऐसे करें बचाव?

अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे, तो सबसे पहले उसकी तस्वीरें खींच लें, ताकि समस्या का रिकॉर्ड रहे. कमरे में रखे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जरूरी वस्तुओं को सुरक्षित जगह पर रख दें। अगर पानी टपक रहा हो, तो नीचे बाल्टी या किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि फर्श खराब न हो.

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