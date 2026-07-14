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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRoof Leakage Signs: छत टपकने से पहले घर में दिखते हैं ये बदलाव? मानसून में भारी नुकसान से पहले हो जाएं अलर्ट

Roof Leakage Signs: छत टपकने से पहले घर में दिखते हैं ये बदलाव? मानसून में भारी नुकसान से पहले हो जाएं अलर्ट

Roof Leak Warning Signs: अचानक घर की छत से पानी टपकने लगता है. कई बार लोग तब तक इंतजार करते हैं, जब तक पानी कमरे में आने न लगे, जबकि छत पहले ही कई संकेत देने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Jul 2026 06:37 PM (IST)
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Signs Of Roof Leakage Before Rain: मानसून शुरू होते ही सबसे बड़ी परेशानी तब होती है, जब अचानक घर की छत से पानी टपकने लगता है. कई बार लोग तब तक इंतजार करते हैं, जब तक पानी कमरे में आने न लगे, जबकि छत पहले ही कई संकेत देने लगती है कि उसे मरम्मत की जरूरत है. अगर इन शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो बड़े नुकसान और महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है.

छत या दीवार पर पानी के दाग दिखना

अगर छत या दीवार पर पीले, भूरे या हल्के स्लेटी रंग के गोल निशान दिखाई देने लगें, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बारिश का पानी धीरे-धीरे छत के अंदर तक पहुंच रहा है. कई लोग ऐसे दागों पर सिर्फ पेंट करा देते हैं, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती. पहले पानी आने की असली वजह का पता लगाना जरूरी है.

छत की टाइलें टूटना या अपनी जगह से खिसकना

अगर आपके घर की ढलानदार छत पर टाइलें लगी हैं, तो समय-समय पर नीचे से ही उनकी स्थिति देखें. कोई टाइल टूटी हुई, टेढ़ी या अपनी जगह से खिसकी हुई दिखाई दे, तो बारिश का पानी आसानी से अंदर जा सकता है. तेज बारिश और आंधी के बाद ऐसी समस्या अधिक देखने को मिलती है.

छत का किसी हिस्से से झुकना

अगर छत का कोई हिस्सा पहले की तुलना में नीचे झुका हुआ नजर आए, तो इसे गंभीर चेतावनी समझें. लंबे समय तक पानी रिसने से लकड़ी या अंदरूनी ढांचा कमजोर हो सकता है. ऐसी स्थिति में छत की मजबूती प्रभावित होती है और समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है.

काई, फफूंदी या शैवाल का ज्यादा जमना

बरसात के मौसम में थोड़ी-बहुत काई दिखना सामान्य बात है, लेकिन अगर छत पर मोटी परत जमने लगे या काले धब्बे तेजी से फैलने लगें, तो यह नमी के लगातार बने रहने का संकेत हो सकता है. इससे छत की सतह जल्दी खराब होती है और रिसाव की संभावना बढ़ जाती है.

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बार-बार सीलन या बदबू महसूस होना

अगर घर के किसी कमरे में लगातार सीलन की गंध आती है या दीवारें नम महसूस होती हैं, तो इसकी वजह छत से होने वाला धीमा रिसाव भी हो सकता है. यह संकेत बताता है कि पानी अंदर तक पहुंच रहा है और समय रहते जांच कराना जरूरी है. 

ऐसे करें बचाव?

अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे, तो सबसे पहले उसकी तस्वीरें खींच लें, ताकि समस्या का रिकॉर्ड रहे. कमरे में रखे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जरूरी वस्तुओं को सुरक्षित जगह पर रख दें। अगर पानी टपक रहा हो, तो नीचे बाल्टी या किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि फर्श खराब न हो.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 06:37 PM (IST)
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