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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलBest Shiva Temples: मानसून में स्वर्ग से कम नहीं लगते भारत के ये मंदिर, सावन में जरूर करें यहां के दर्शन

Best Shiva Temples: मानसून में स्वर्ग से कम नहीं लगते भारत के ये मंदिर, सावन में जरूर करें यहां के दर्शन

Best Shiva Temples: सावन में केदारनाथ, तुंगनाथ, अमरनाथ, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ जैसे शिव मंदिर श्रद्धालुओं से भर जाते हैं. मानसून में इन मंदिरों की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ जाती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 08:12 PM (IST)
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Best Shiva Temples: सावन का महीना आते ही देशभर के कई श्रद्धालु दर्शन करने महादेव के मंदिर जाते हैं. जिसके कारण देशभर के हर शिव मंदिरों में भीड़ बनी रहती है. वैसे तो शिव भगवान का हर मंदिर बहुत सुंदर होता ही है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते हैं. और सबसे खास बात है ये सारे मंदिर भारत में ही उपलब्ध है, जहां जाना हर किसी के लिए एक अलग ही अनुभव होता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

हिमालय की गोद में बसे मंदिर

स्वर्ग की बात करें तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है और उत्तराखंड में स्थित महादेव का मंदिर यानी केदारनाथ धाम की तो बात ही अलग है.  बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित ये मंदिर मानसून में बादलों से घिरा रहता है और चारों तरफ हरियाली फैली रहती है, जो इसे बेहद खूबसूरत बना देती है.  इसी तरह तुंगनाथ मंदिर भी है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है.  यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी ट्रेकिंग करनी पड़ती है, लेकिन रास्ते का नजारा इतना सुंदर होता है कि थकान महसूस ही नहीं होती.  कश्मीर में अमरनाथ गुफा भी इसी मौसम में यात्रा के लिए खुलती है, जहां बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग हर साल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.  पहाड़ी इलाकों के ये मंदिर मानसून में जितने पवित्र लगते हैं, उतने ही मनमोहक भी नजर आते हैं. 

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मैदानी इलाकों के प्रसिद्ध शिव मंदिर

पहाड़ों के अलावा अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर देश के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सावन के हर सोमवार को यहां भव्य सवारी निकाली जाती है. इसके अलावा वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भी सावन में विशेष रूप से सजाया जाता है, जहां गंगा नदी के किनारे भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं. साथ ही दक्षिण भारत में कर्नाटक के मैसूर शहर के पास चामुंडी हिल्स पर बना मंदिर भी मानसून में हरियाली से घिरा रहता है. यही वजह है कि हर साल यहां लाखों में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. 

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Published at : 14 Jul 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Sawan 2026 Mahadev Temple In India
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