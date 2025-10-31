हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?

क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?

World Cup Winner Team Prize Money: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, करोड़ों रुपये की इनामी राशि भी सुनिश्चित कर ली है.

By : निधि पाल  | Updated at : 31 Oct 2025 02:51 PM (IST)
World Cup Winner Team Prize Money: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, करोड़ों रुपये की इनामी राशि भी सुनिश्चित कर ली है.

क्रिकेट की दुनिया में रनरअप और विजेता के बीच सिर्फ जीत-हार नहीं होती, बल्कि करोड़ों रुपये का खेल भी शुरू हो जाता है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मात देकर न सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि लगभग करोड़ों रुपये की धनराशि अपने नाम कर ली है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम का सपना अब सिर्फ फाइनल तक नहीं, बल्कि पहली बार महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर करोड़ों रुपये की इनामी राशि अपने नाम करने तक बढ़ गया है. चलिए जानें विजेता और रनरअप को आईसीसी कितने रुपये देगा.

आईसीसी ने महिला और पुरुष दोनों वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी में बड़ा बदलाव किया है. इस बार कुल इनामी राशि 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 116 करोड़ रुपये तय की गई है.
आईसीसी ने महिला और पुरुष दोनों वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी में बड़ा बदलाव किया है. इस बार कुल इनामी राशि 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 116 करोड़ रुपये तय की गई है.
यह 2022 में न्यूजीलैंड में खेले गए वर्ल्ड कप की तुलना में 297 फीसदी ज्यादा है, जब कुल प्राइज मनी सिर्फ 3.5 मिलियन डॉलर थी. महिला खिलाड़ियों की इस राशि ने पुरुष वर्ल्ड कप 2023 को भी पीछे छोड़ दिया, जिसकी प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर थी.
यह 2022 में न्यूजीलैंड में खेले गए वर्ल्ड कप की तुलना में 297 फीसदी ज्यादा है, जब कुल प्राइज मनी सिर्फ 3.5 मिलियन डॉलर थी. महिला खिलाड़ियों की इस राशि ने पुरुष वर्ल्ड कप 2023 को भी पीछे छोड़ दिया, जिसकी प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर थी.
आईसीसी की यह नीति जेंडर पे-पैरिटी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत पुरुष और महिला खिलाड़ी दोनों को समान वित्तीय सम्मान दिया जाता है.
आईसीसी की यह नीति जेंडर पे-पैरिटी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत पुरुष और महिला खिलाड़ी दोनों को समान वित्तीय सम्मान दिया जाता है.
विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर यानी करीब 39.7 करोड़ रुपये जबकि रनर-अप टीम को 2.24 मिलियन डॉलर यानी लगभग 19.8 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर यानी करीब 39.7 करोड़ रुपये जबकि रनर-अप टीम को 2.24 मिलियन डॉलर यानी लगभग 19.8 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
इसके अलावा, सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 1.12 मिलियन डॉलर यानी करीब 9.9 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा. इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 339 रनों के रिकॉर्ड रन-चेज के साथ हराया, जिससे भारतीय महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर 19.85 करोड़ रुपये पहले ही पक्के कर लिए हैं.
इसके अलावा, सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 1.12 मिलियन डॉलर यानी करीब 9.9 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा. इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 339 रनों के रिकॉर्ड रन-चेज के साथ हराया, जिससे भारतीय महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर 19.85 करोड़ रुपये पहले ही पक्के कर लिए हैं.
सेमीफाइनल में हारने वाली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों को लगभग 10-10 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह राशि उनके प्रदर्शन के सम्मान में तय की गई है और अगले मैचों में वापसी की उम्मीद भी जगाती है.
सेमीफाइनल में हारने वाली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों को लगभग 10-10 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह राशि उनके प्रदर्शन के सम्मान में तय की गई है और अगले मैचों में वापसी की उम्मीद भी जगाती है.
इस तरह आईसीसी ने न केवल खेल को रोमांचक बनाया, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत का उचित वित्तीय सम्मान भी सुनिश्चित किया.यह बदलाव महिला क्रिकेट के लिए मील का पत्थर है. अब महिला खिलाड़ी भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर आर्थिक सम्मान पाकर खेल में और अधिक प्रोत्साहित होंगी.
इस तरह आईसीसी ने न केवल खेल को रोमांचक बनाया, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत का उचित वित्तीय सम्मान भी सुनिश्चित किया.यह बदलाव महिला क्रिकेट के लिए मील का पत्थर है. अब महिला खिलाड़ी भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर आर्थिक सम्मान पाकर खेल में और अधिक प्रोत्साहित होंगी.
Published at : 31 Oct 2025 02:51 PM (IST)
