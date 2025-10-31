एक्सप्लोरर
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
World Cup Winner Team Prize Money: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, करोड़ों रुपये की इनामी राशि भी सुनिश्चित कर ली है.
क्रिकेट की दुनिया में रनरअप और विजेता के बीच सिर्फ जीत-हार नहीं होती, बल्कि करोड़ों रुपये का खेल भी शुरू हो जाता है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मात देकर न सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि लगभग करोड़ों रुपये की धनराशि अपने नाम कर ली है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम का सपना अब सिर्फ फाइनल तक नहीं, बल्कि पहली बार महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर करोड़ों रुपये की इनामी राशि अपने नाम करने तक बढ़ गया है. चलिए जानें विजेता और रनरअप को आईसीसी कितने रुपये देगा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 31 Oct 2025 02:51 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
जनरल नॉलेज
7 Photos
दाल तड़का ही क्यों होती है, सब्जी तड़का क्यों नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वजह
जनरल नॉलेज
10 Photos
22 कैरेट सोने से बनी दुनिया की सबसे महंगी सवारी, टिकट के दाम और इसकी खासियत सुन उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
7 Photos
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
स्पोर्ट्स
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion