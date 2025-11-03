टोल टैक्स सड़क निर्माण, मरम्मत और रखरखाव की लागत को वसूलने के लिए लिया जाता है. अब क्योंकि दो पहिया वाहन हल्के होते हैं और साथ ही कम जगह को घेरते हैं, इस वजह से ट्रक या बस जैसे भारी वाहनों की तुलना में यह सड़क की सतह को ना के बराबर ही नुकसान पहुंचाते हैं. इस वजह से सरकार इनसे टोल वसूलना व्यावहारिक या फिर जरूरी नहीं समझती.