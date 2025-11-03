एक्सप्लोरर
Toll Tax on Two Wheelers: बाइक और स्कूटर पर क्यों नहीं लगता टोल टैक्स, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
Toll Tax on Two Wheelers: भारत में स्कूटर और बाइक जैसे दो पहिया वाहनों को टोल टैक्स में छूट मिली हुई है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का कारण और कानूनी प्रावधान.
Toll Tax on Two Wheelers: क्या आपने कभी सोचा है कि जब कार, बस और ट्रक सभी टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए लाइन में खड़े रहते हैं तो फिर बाइक और स्कूटर को टोल प्लाजा पर क्यों नहीं रुकना पड़ता? इसकी वजह सिर्फ सुविधा नहीं है बल्कि इसके पीछे एक कानूनी प्रावधान है. भारत में दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह से छूट दी गई है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Published at : 03 Nov 2025 09:04 AM (IST)
Tags :Toll Tax Two Wheelers Road Tax
