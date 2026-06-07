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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजActual Lpg Cylinder Cost: सरकार को कितने का पड़ता है एक LPG सिलेंडर, जानें हर दिन कितना होता है घाटा?

Actual Lpg Cylinder Cost: सरकार को कितने का पड़ता है एक LPG सिलेंडर, जानें हर दिन कितना होता है घाटा?

देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ गए हैं. वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि कंपनियों को प्रति सिलेंडर 700 रुपये का नुकसान हो रहा है. आइए जानें सरकार को सिलेंडर कितने का पड़ता है.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Jun 2026 11:10 AM (IST)
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  • उज्ज्वला को 300 रुपये सब्सिडी, कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये का अनुदान.

Actual Lpg Cylinder Cost: घरेलू रसोई गैस (LPG) के उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है. देशभर में रसोई गैस की कीमतों में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो 7 जून यानि आज से प्रभावी हो गई है. पिछले तीन महीनों के भीतर आम जनता की जेब पर यह दूसरा बड़ा झटका है. इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर अब 942 रुपये पर पहुंच गई है. इस वृद्धि का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता ईरान संकट और वैश्विक ऊर्जा बाजार में कच्चे तेल व गैस की कीमतों में आया भारी उछाल है. इसी बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कंपनियां हर सिलेंडर पर करीब 700 रुपये का नुकसान झेल रही हैं. आइए जानें कि सरकार को एक सिलेंडर आखिर कितने का पड़ता है और उसपर उनको कितना घाटा होता है. 

सरकार को कितने का पड़ता है एक सिलेंडर और उस पर घाटा कितना?

भले ही रिटेल बाजार में सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन यह दाम वास्तविक लागत से अब भी काफी कम है. पेट्रोलियम मंत्रालय और उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक, देश में एक 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर को तैयार करने, ट्रांसपोर्ट करने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की असली लागत करीब 1,600 रुपये से 1,700 रुपये बैठती है. भारत अपनी जरूरत का 60% से अधिक एलपीजी विदेशों से आयात करता है, जिससे इसकी लागत सीधे अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से तय होती है. बाजार में कम दाम पर बेचने के कारण सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को हर एक सामान्य सिलेंडर पर लगभग 650 से 700 रुपये प्रति सिलेंडर का भारी नुकसान यानी अंडर-रिकवरी उठानी पड़ती है.

आम जनता को मिलने वाले सिलेंडर का गणित

बाजार की इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए उपभोक्ताओं की श्रेणियों और उन पर मिलने वाली छूट को देखना होगा. दिल्ली जैसे शहरों में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रिटेल प्राइस 942 रुपये तय किया गया है. चूंकि इसकी वास्तविक लागत करीब 1,642 रुपये तक जाती है, इसलिए सरकार और तेल कंपनियां हर सिलेंडर पर लगभग 700 रुपये का घाटा खुद बर्दाश्त कर रही हैं, ताकि आम आदमी पर इसका सीधा बोझ न पड़े. अगर यह सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी जाए, तो आम जनता को एक सिलेंडर के लिए 1,600 रुपये से ज्यादा की भारी-भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी, जो बजट बिगाड़ देगी.

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उज्ज्वला योजना के तहत राहत

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से विशेष राहत दी जा रही है. इन गरीब परिवारों को सरकार प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सीधी सब्सिडी देती है. इस वित्तीय मदद के बाद उज्ज्वला योजना के कार्डधारकों के लिए एक सिलेंडर की प्रभावी कीमत घटकर केवल 642 रुपये रह जाती है. हालांकि, इस विशेष छूट के कारण सरकारी खजाने और तेल कंपनियों पर प्रति सिलेंडर होने वाला नुकसान और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन सामाजिक कल्याण और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस अतिरिक्त वित्तीय भार को खुद वहन कर रही है.

अरबों का वित्तीय बोझ

देशभर में करोड़ों उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की वजह से पेट्रोलियम सेक्टर को बहुत बड़ी वित्तीय चपत लग रही है. आंकड़ों के अनुसार, घरेलू एलपीजी पर होने वाला कुल इंडस्ट्री नुकसान बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रुपये के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है. तेल कंपनियां इस भारी घाटे को लंबे समय तक अकेले नहीं संभाल सकती हैं. इसी वित्तीय संकट को दूर करने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में तेल कंपनियों को राहत देते हुए 30,000 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान (ग्रांट) को मंजूरी दी है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति न बिगड़े.

सप्लाई चेन की मजबूती

भारी वित्तीय नुकसान और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश में एलपीजी की सप्लाई चैन पूरी तरह मजबूत और सामान्य बनी हुई है. सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाकर और अपने आयात नेटवर्क को मजबूत करके यह सुनिश्चित किया है कि देश के किसी भी हिस्से में गैस की किल्लत न होने पाए. मौजूदा समय में देश के भीतर रोजाना करीब 54 टीएमटी (थाउजेंड मीट्रिक टन) एलपीजी की निकासी हो रही है. पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर रखे हुए है, और देश के किसी भी कोने या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक खत्म होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Price Hike LPG Cylinder Cost Actual Lpg Cylinder Cost Oil Marketing Companies Loss
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