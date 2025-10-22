हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTaj Mahal: पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई

Taj Mahal: पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई

Taj Mahal: दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल प्रेम का प्रतीक है. आज हम जानेंगे कि यह किस दिन बंद रहता है और इसके बंद होने के पीछे क्या वजह होती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Taj Mahal: दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल प्रेम का प्रतीक है. आज हम जानेंगे कि यह किस दिन बंद रहता है और इसके बंद होने के पीछे क्या वजह होती है.

Taj Mahal: ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक ऐसा नमूना है जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल मोह लिया है. हर साल लाखों पर्यटक इस अदभुत सफेद संगमरमर की वास्तुकला, जटिल नक्काशी और इसके भव्यता देखने आगरा आते हैं. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के साथ अजूबों में से एक यह ताजमहल दुनिया के कोने-कोने से पर्यटकों को आकर्षित करता है. आज हम बात करने जा रहे हैं की ताजमहल किस दिन बंद रहता है और इसके पीछे क्या वजह है. तो आइए जानते हैं.

1/6
ताजमहल हर रोज सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है. हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक इसका दीदार करने के लिए आते हैं. आपको बता दें कि ताजमहल शुक्रवार के दिन बंद रहता है.
ताजमहल हर रोज सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है. हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक इसका दीदार करने के लिए आते हैं. आपको बता दें कि ताजमहल शुक्रवार के दिन बंद रहता है.
2/6
दरअसल ताजमहल परिसर के अंदर स्थित मस्जिद में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है. यही वजह है कि यह इस दिन बंद रहता है.
दरअसल ताजमहल परिसर के अंदर स्थित मस्जिद में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है. यही वजह है कि यह इस दिन बंद रहता है.
3/6
अगर आप ताजमहल की खूबसूरती का अनुभव करना चाहते हैं तो पूर्णिमा की रातों में रात 8:30 बजे से रात 12:30 बजे तक यहां आ सकते हैं. साथ ही पूर्णिया से दो दिन पहले और दो दिन बाद भी यहां काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है.
अगर आप ताजमहल की खूबसूरती का अनुभव करना चाहते हैं तो पूर्णिमा की रातों में रात 8:30 बजे से रात 12:30 बजे तक यहां आ सकते हैं. साथ ही पूर्णिया से दो दिन पहले और दो दिन बाद भी यहां काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है.
4/6
रमजान के महीने के दौरान रात्रि दर्शन को स्थगित कर दिया जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि धार्मिक अनुष्ठानों का सम्मान बना रहे. हालांकि दिन में ताजमहल देखने की अनुमति होती है.
रमजान के महीने के दौरान रात्रि दर्शन को स्थगित कर दिया जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि धार्मिक अनुष्ठानों का सम्मान बना रहे. हालांकि दिन में ताजमहल देखने की अनुमति होती है.
5/6
यहां पर विदेशी नागरिकों को दिन में प्रवेश के लिए ₹1100 का भुगतान करना होगा. इसमें पानी की बोतल, आगरा का नक्शा, बस या गोल्फ कार्ट से स्मारक तक परिवहन और संगमरमर की सुरक्षा के लिए जूते के कवर भी दिए जाएंगे. रात्रि दर्शन के लिए विदेशियों को 750 रुपए देने होंगे.
यहां पर विदेशी नागरिकों को दिन में प्रवेश के लिए ₹1100 का भुगतान करना होगा. इसमें पानी की बोतल, आगरा का नक्शा, बस या गोल्फ कार्ट से स्मारक तक परिवहन और संगमरमर की सुरक्षा के लिए जूते के कवर भी दिए जाएंगे. रात्रि दर्शन के लिए विदेशियों को 750 रुपए देने होंगे.
6/6
भारतीय नागरिकों को दिन में प्रवेश के लिए ₹50 का भुगतान करना होगा, जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है. इसी के साथ रात्रि दर्शन टिकट की कीमत वयस्कों के लिए ₹510 और तीन से 15 साल के बच्चों के लिए ₹500 है.
भारतीय नागरिकों को दिन में प्रवेश के लिए ₹50 का भुगतान करना होगा, जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है. इसी के साथ रात्रि दर्शन टिकट की कीमत वयस्कों के लिए ₹510 और तीन से 15 साल के बच्चों के लिए ₹500 है.
Published at : 22 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Tags :
Agra India Tourism Taj Mahal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
ट्रेंडिंग
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
रिलेशनशिप
Dating Culture in Latvia: इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget