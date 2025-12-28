क्या पीएम किसान योजना में परिवार के सभी लोग फायदा उठा सकते हैं? जान लें परिवार से जुड़ा ये नियम

PM Kisan Yojana Rules: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत मानी जाती है. साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. जो 2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है.

लेकिन जैसे जैसे इस योजना का दायरा बढ़ा है. वैसे वैसे किसानों के मन में सवाल भी बढ़े हैं. सबसे आम सवाल यही है कि क्या एक ही परिवार के सभी सदस्य इस योजना का फायदा ले सकते हैं. खासतौर पर उन परिवारों में जहां एक से ज्यादा लोग खेती से जुड़े होते हैं. सरकार ने इसको लेकर साफ नियम बनाए हैं. जिन्हें समझना बेहद जरूरी है.

परिवार से जुड़े नियम क्या कहते हैं?

पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक एक परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य इस स्कीम का लाभ ले सकता है. अगर परिवार के पास खेती लायक जमीन है. तो उस जमीन के आधार पर सिर्फ एक लाभार्थी को सालाना 6 हजार रुपये मिलेंगे. आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है. जिसके नाम पर कृषि भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो.

पति पत्नी या परिवार के बाकी सदस्य खेती में साथ काम करते हों. फिर भी सभी को अलग अलग लाभ नहीं मिलेगा. सरकार का फोकस जमीन और परिवार यूनिट पर होता है. न कि इस बात पर कि खेती में कितने लोग शामिल हैं. इसी वजह से एक ही परिवार के कई आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं.

कब मिल सकता है एक से ज्यादा को फायदा?

अगर परिवार के दो सदस्य अलग अलग रहते हैं और उनके नाम पर अलग अलग जमीन है. तो कुछ मामलों में दोनों को योजना का लाभ मिल सकता है. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकारी रिकॉर्ड में वह अलग परिवार के रूप में दर्ज हों. सिर्फ बैंक खाता अलग होना या नाम अलग होना काफी नहीं है. भूमि रिकॉर्ड, परिवार पहचान और स्थानीय सत्यापन के जरिए यह तय किया जाता है कि लाभ सही व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं.

आवेदन के लिए किसान pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नजदीकी CSC केंद्र की मदद ले सकते हैं. आधार, बैंक खाता और जमीन के दस्तावेज सही होना जरूरी है. गलत जानकारी देने पर किस्त रोकी जा सकती है. इसलिए आवेदन हमेशा नियमों के मुताबिक ही करें.

