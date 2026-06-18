बॉस संग जाम छलकाकर शाम रंगीन करने पर ही मिलती है वफादारी की रेटिंग, किस देश में है यह नियम?‌

हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जापान है. यहां रातों में चलते हुए लोगों के हाथोए शराब के गिलास या बीयर के कैन दिखना आम है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में अगर आपने सार्वजनिक तौर पर शराब पी तो आपको हवालात की सैर करने का मौका मिल सकता है,लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है.