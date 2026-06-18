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बॉस संग जाम छलकाकर शाम रंगीन करने पर ही मिलती है वफादारी की रेटिंग, किस देश में है यह नियम?
जापान में शराब पीने को लेकर कानून में काफी छूट है. यहां पर खुले स्थान पर दारू पीने को लेकर कोई रोक-टोक नहीं है. साथ ही कर्मचारियों का बॉस के साथ शराब पीना वफादारी माना जाता है.
दुनियाभर में कर्मचारियों के काम करने के अंदाज को अलग अलग तरीके से देखा जाता है. कहीं उनके काम के घंटे नापे जाते हैं तो कहीं टारगेट के जरिए क्षमता का आंकलन किया जाता है. लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां वफादारी साबित करने का पैमाना मेहनत से काम नहीं बल्कि बॉस के साथ जाम है. यहां कॉरपोरेट वफादारी दफ्तर के चारदीवारी के अंदर नहीं बल्कि पब और बार की मेज पर दारू के गिलास के साथ मापी जाती है. अगर यहां आपको नौकरी में तरक्की चाहिए या बॉस का चहेता बनना है तो ऑफिस के बाद उनके साथ गिलास जरूर खनकाइए. आइए इस देश के बारी जानें.
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Published at : 18 Jun 2026 10:14 AM (IST)
Tags :Japan Corporate Drinking Nomikai Japan
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