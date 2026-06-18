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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबॉस संग जाम छलकाकर शाम रंगीन करने पर ही मिलती है वफादारी की रेटिंग, किस देश में है यह नियम?‌

बॉस संग जाम छलकाकर शाम रंगीन करने पर ही मिलती है वफादारी की रेटिंग, किस देश में है यह नियम?‌

जापान में शराब पीने को लेकर कानून में काफी छूट है. यहां पर खुले स्थान पर दारू पीने को लेकर कोई रोक-टोक नहीं है. साथ ही कर्मचारियों का बॉस के साथ शराब पीना वफादारी माना जाता है.

Reported By : निधि पाल  | Updated at : 18 Jun 2026 10:14 AM (IST)
जापान में शराब पीने को लेकर कानून में काफी छूट है. यहां पर खुले स्थान पर दारू पीने को लेकर कोई रोक-टोक नहीं है. साथ ही कर्मचारियों का बॉस के साथ शराब पीना वफादारी माना जाता है.

दुनियाभर में कर्मचारियों के काम करने के अंदाज को अलग अलग तरीके से देखा जाता है. कहीं उनके काम के घंटे नापे जाते हैं तो कहीं टारगेट के जरिए क्षमता का आंकलन किया जाता है. लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां वफादारी साबित करने का पैमाना मेहनत से काम नहीं बल्कि बॉस के साथ जाम है. यहां कॉरपोरेट वफादारी दफ्तर के चारदीवारी के अंदर नहीं बल्कि पब और बार की मेज पर दारू के गिलास के साथ मापी जाती है. अगर यहां आपको नौकरी में तरक्की चाहिए या बॉस का चहेता बनना है तो ऑफिस के बाद उनके साथ गिलास जरूर खनकाइए. आइए इस देश के बारी जानें.

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हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जापान है. यहां रातों में चलते हुए लोगों के हाथोए शराब के गिलास या बीयर के कैन दिखना आम है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में अगर आपने सार्वजनिक तौर पर शराब पी तो आपको हवालात की सैर करने का मौका मिल सकता है,लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है.
हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जापान है. यहां रातों में चलते हुए लोगों के हाथोए शराब के गिलास या बीयर के कैन दिखना आम है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में अगर आपने सार्वजनिक तौर पर शराब पी तो आपको हवालात की सैर करने का मौका मिल सकता है,लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है.
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वहां आप सड़क, पार्क या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बैठकर सुकून से दारू के मजे ले सकते हैं. यहां के कन्विनियंस स्टोर से चौबीस घंटे शराब खरीदी जा सकती है और इसके मजे लिये जा सकते हैं.
वहां आप सड़क, पार्क या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बैठकर सुकून से दारू के मजे ले सकते हैं. यहां के कन्विनियंस स्टोर से चौबीस घंटे शराब खरीदी जा सकती है और इसके मजे लिये जा सकते हैं.
Published at : 18 Jun 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Japan Corporate Drinking Nomikai Japan

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