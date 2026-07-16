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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCrocodile vs Alligator vs Gharial : एलीगेटर, घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या होता है अंतर? जानिए किसकी कहां चलती है हुकूमत

Crocodile vs Alligator vs Gharial : एलीगेटर, घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या होता है अंतर? जानिए किसकी कहां चलती है हुकूमत

Crocodile vs Alligator vs Gharial : वन्यजीव विशेषज्ञ इन्हें अलग-अलग पहचानने पर जोर देते हैं. हालांकि, कई लोग इन तीनों को एक ही समझते हैं और इन्हें लेकर काफी कंफ्यूज भी रहते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Jul 2026 08:39 AM (IST)
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Crocodile vs Alligator vs Gharial : दुनिया में एलीगेटर, मगरमच्छ और घड़ियाल तीन अलग-अलग प्रजातियां हैं. ये देखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके शरीर, रहने की जगह, शिकार करने के तरीके और व्यवहार में बड़ा अंतर होता है. यही वजह है कि वन्यजीव विशेषज्ञ इन्हें अलग-अलग पहचानने पर जोर देते हैं. हालांकि, कई लोग इन तीनों को एक ही समझते हैं और काफी कंफ्यूज भी रहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि एलीगेटर, घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर है और किसकी कहां हुकूमत चलती है.

मगरमच्छ की पहचान कैसे करें?

मगरमच्छ के मुंह का आगे वाला हिस्सा लंबा और V आकार का होता है. इसका शरीर मजबूत, जबड़े बेहद ताकतवर और दांत नुकीले होते हैं. मुंह बंद होने पर भी इसके ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों के दांत दिखाई देते हैं. इनका रंग आमतौर पर हरा, भूरा या धूसर होता है. इनकी सबसे बड़ी प्रजाति खारे पानी का मगरमच्छ (Saltwater Crocodile) है, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट (6 मीटर) तक और वजन करीब 1,000 किलोग्राम तक हो सकता है.

एलीगेटर की पहचान कैसे करें?

एलीगेटर का सबसे बड़ा पहचान उसका चौड़ा और U आकार का मुंह का आगे वाला हिस्सा है. इसका शरीर गहरे काले या गहरे भूरे रंग का होता है. जब एलीगेटर अपना मुंह बंद करता है, तब केवल ऊपर वाले दांत ही दिखाई देते हैं. एलीगेटर मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में पाए जाते हैं. इनकी सबसे बड़ी प्रजाति अमेरिकन एलीगेटर है, जिसकी लंबाई करीब 15 फीट (4.5 मीटर) और वजन लगभग 450 किलोग्राम तक हो सकता है.

घड़ियाल की पहचान कैसे करें?

घड़ियाल की सबसे खास पहचान उसके मुंह का आगे वाला हिस्सा बहुत लंबा और बहुत पतला है. इसके मुंह का आगे वाला हिस्सें में कई छोटे और नुकीले दांत होते हैं, जो फिसलन वाली मछलियां पकड़ने के लिए बने होते हैं. नर घड़ियाल की नाक के सिरे पर घड़ा (Ghara) जैसी गोल उभरी हुई संरचना बन जाती है, जिसका यूज प्रजनन के समय आवाज निकालने के लिए किया जाता है. घड़ियाल दुनिया के सबसे लंबे मगरमच्छों में गिने जाते हैं और इनकी लंबाई भी करीब 20 फीट (6 मीटर) तक पहुंच सकती है.

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एलीगेटर, घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर है?

मगरमच्छ अवसरवादी शिकारी होते हैं. ये मछलियां, पक्षी, स्तनधारी और अन्य जलीय जीवों का शिकार करते हैं. एलीगेटर भी बड़े शिकारी होते हैं. इनका खाना मछली, कछुए, पक्षी, छोटे स्तनधारी और अन्य सरीसृप शामिल होते हैं. घड़ियाल मुख्य रूप से मछलियां खाते हैं. उनका पतला मुंह खासतौर पर मछली पकड़ने के लिए विकसित हुआ है. मगरमच्छ घात लगाकर शिकार करते हैं और पानी में लंबे समय तक बिना हिले-डुले रह सकते हैं. मौका मिलते ही वे तेजी से हमला करते हैं. एलीगेटर भी घात लगाकर शिकार करते हैं, लेकिन ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं. जरूरत पड़ने पर जमीन पर भी तेज गति से दौड़ सकते हैं. घड़ियाल दूसरे मगरमच्छों की तुलना में कम आक्रामक माने जाते हैं. ये ज्यादातर समय पानी में रहते हैं और खतरा महसूस होने पर अक्सर पीछे हट जाते हैं. 

किसकी कहां हुकूमत चलती है?

मगरमच्छ दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं. ये नदियों, झीलों, दलदली क्षेत्रों और कुछ प्रजातियां खारे पानी, मैंग्रोव और समुद्री तटों में भी रह सकती हैं.  एलीगेटर मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के मीठे पानी वाले क्षेत्रों जैसे दलदल, झीलों और नदियों में रहते हैं. ये खारे पानी में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं. घड़ियाल केवल भारत और नेपाल की बड़ी नदियों में पाए जाते हैं. इन्हें गहरे पानी, रेतीले किनारों और मछलियों से भरपूर नदियां पसंद होती हैं. तीनों की हुकूमत अपनी-अपनी अलग जगह और शिकार करने की क्षमता के आधार पर तय होती है.

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Published at : 16 Jul 2026 08:39 AM (IST)
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