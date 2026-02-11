पैसेंजर प्लेन में जान बचाने के लिए क्यों नहीं होते पैराशूट, फाइटर जेट वाला फॉर्मूला यहां क्यों हो जाता है फेल?

फाइटर जेट और पैसेंजर प्लेन का काम, डिजाइन और मकसद पूरी तरह अलग होता है. फाइटर जेट आमतौर पर एक या दो पायलट के लिए बनाए जाते हैं, जिनका काम बेहद जोखिम भरे हालात में उड़ान भरना होता है. इसके उलट पैसेंजर प्लेन सैकड़ों यात्रियों को सुरक्षित और आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं.