युआन और मिंग राजवंशों के दौरान सरकार द्वारा कुछ खास समूहों के पुरुषों खासकर वेश्याओं के रिश्तेदारों को हरे स्कार्फ या फिर टोपी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था. इसे एक सार्वजनिक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कम किया जा सके और उन्हें बाकी सम्मानित नागरिकों से अलग दिखाया जा सके.