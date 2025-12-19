चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर

भारत में लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं. यही कारण है कि ट्रेन हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा संख्या में उपयोग होने वाले यातायात माध्यमों में से एक है. हालांकि, भारतीय रेलवे की यात्रा करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है. दरअसल, ट्रेनें एक लंबे रूट को कवर करती हैं और इस दौरान रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेन के कोच तक बहुत ज्यादा भीड़ होती है. ऐसे में कई बार पैसेंजर्स के सामने इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है.

कई बार हमें ट्रेन से सफर के दौरान आपात सहायता की जरूरत होती है. ऐसी स्थिति में बहुत से लोग घबरा जाते हैं, जिससे मामला और बिगड़ जाता है. हालांकि, अगर आप रेलवे के नियमों और उसकी सेवाओं की सही जानकारी रखते हैं तो आप इस सिचुएशन में मदद मंगा सकते हैं. इसके लिए आपको हमेशा कुछ नंबर अपने पास नोट करके रखने चाहिए.

रेलवे की आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 139

भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की सुविधा के लिए और किसी भी आपातकालीन समस्या से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अगर किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की चिकित्सीय मदद चाहिए तो वे बेझिझक 139 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. यह एक 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर है. अब यात्रियों को कई सारे आपात नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है. इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी जरूरत के अनुसार सेवा का चयन कर सकते हैं.

IVRS के जरिए कैसे मांगे मदद?

अगर किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके IVRS (Interactive Voice Response System) में अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं.

मेडिकल सहायता के लिए कौन सा विकल्प चुनें?

अगर आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता चाहिए, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद IVRS में 1 नंबर को चुनें, जो मेडिकल सहायता के लिए है. इसके बाद आगे दिए गए निर्देशों का पालन करें.

ट्रेन से जुड़ी जानकारी के लिए विकल्प

अगर आपको ट्रेन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो नंबर 2 को दबाएं. इसकी मदद से आप व्हीलचेयर की सुविधा, ट्रेन टाइमिंग की जानकारी और PNR स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं.

खाने और कैटरिंग से जुड़ी शिकायत

अगर आपको ट्रेन के खाने या कैटरिंग से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो नंबर 3 को दबाना होगा.

सामान्य शिकायत दर्ज कराने का तरीका

किसी भी प्रकार की आम या सामान्य शिकायत को दर्ज करने के लिए नंबर 4 को दबाएं.

शिकायत का स्टेटस कैसे जानें

अगर आपने हेल्पलाइन नंबर 139 पर कोई शिकायत की है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी शिकायत का करंट स्टेटस क्या है, तो आपको नंबर 9 को दबाना होगा.

कंट्रोल रूम से कनेक्ट होने के बाद क्या जानकारी दें

एक बार जब आपकी कॉल संबंधित कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो जाएगी, तो आप अपनी सीट नंबर, कोच नंबर और ट्रेन संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देकर तुरंत मदद बुला सकते हैं.

