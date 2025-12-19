उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आने वाला साल 2026 बड़ी राहत की खबर लेकर आ सकता है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले साल प्रदेश में करीब डेढ़ लाख सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांगा था. इसके बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि 2026 में बड़े पैमाने पर भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 2026 में यूपी में बंपर भर्तियां तो आ रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन-किन विभागों में भर्तियों के कितने पद भरे जाएंगे.



पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां



कुछ रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होगी. दोनों ही विभागों में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य तय किया गया है. लंबे समय से इन विभागों में स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिससे अब दूर करने की तैयारी की जा रही है. वहीं पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर सरकार का फोकस साफ है. प्रस्ताव के अनुसार पुलिस विभाग में 30 भर्ती आरक्षी यानी सिपाही के पदों पर होगी. वहीं 5000 सब इंस्पेक्टर और 15,000 अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी. इससे पुलिस बल की संख्या बढ़ेगी और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी. वहीं शिक्षा विभाग में भी बड़े स्तर पर भर्ती की योजना है. सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, लेक्चरर और प्रधानाचार्य जैसे पदों पर करीब 50,000 नियुक्तियां प्रस्तावित है. इससे स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा.



राजस्व और अन्य विभागों में भी मिलेगा मौका



पुलिस और शिक्षा विभाग के अलावा राजस्व विभाग में करीब 20,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है. जिसमें सबसे ज्यादा पद लेखपाल के होंगे. इसके साथ ही हेल्थ, आवास विकास, कारागर और बाल विकास पुष्टाहार जैसे विभागों में मिलाकर करीब 30,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी. इन भर्तियों को लेकर योगी सरकार का दावा है कि पिछले साढ़े आठ सालों में प्रदेश के साढ़े आठ लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. सरकार के अनुसार इन भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर ध्यान दिया गया है. जिससे युवाओं का भरोसा भर्ती प्रक्रिया पर बढ़ा है. वहीं माना जा रहा है कि 2026 की प्रस्तावित भर्तियां समय पर पूरी हो जाती है तो योगी सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देना का रिकॉर्ड बना लेगी. वहीं यह उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है.

