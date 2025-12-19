एक्सप्लोरर
लड़कों को ब्लू और लड़कियों को पिंक कलर ही क्यों पसंद आता है, रंग कैसे बन गए फैशन स्टैंडर्ड?
क्या आप यकीन करेंगे कि जिस गुलाबी को आज हम 'गर्ली' कहते हैं, वो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर मर्दाना रंग माना जाता था. आइए जानें कि कैसे पिंक लड़कियों का और ब्लू लड़कों का कलर बन गया है.
क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पताल में पैदा होते ही किसी बच्चे के हाथ में थमाए गए खिलौने या उसके कपड़ों का रंग उसकी पसंद होती है या हमारी मजबूरी? हम अक्सर कहते हैं कि लड़कियों को गुलाबी प्यारा लगता है और लड़कों को नीला भाता है, लेकिन यह कोई कुदरती करिश्मा नहीं बल्कि बाजार की एक सोची-समझी चाल है. रंगों का यह बंटवारा न तो हमारे जीन में है और न ही खुदा की दी हुई कोई पसंद, बल्कि यह तो इतिहास के पन्नों में हुई एक ऐसी अदला-बदली है जिसने दशकों तक हमारी सोच पर राज किया है. आइए जानें कि रंग फैशन स्टैंडर्ड कैसे बन गए.
1/7
2/7
Published at : 19 Dec 2025 01:28 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
लड़कों को ब्लू और लड़कियों को पिंक कलर ही क्यों पसंद आता है, रंग कैसे बन गए फैशन स्टैंडर्ड?
जनरल नॉलेज
5 Photos
ब्यूटी विद ब्रेन हैं देश की ये 5 महिला नेता, राजनीति में लगाती हैं ग्लैमर का तड़का
जनरल नॉलेज
6 Photos
अनंत अंबानी ने मेसी को गिफ्ट की वो घड़ी जिसके दुनिया में बने हैं सिर्फ 12 पीस, कीमत और फीचर्स सुनकर उड़ जाएंगे होश
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
बिहार
'कहीं नहीं लिखा कि काले कपड़े पहनकर...', नीतीश के सम्मान में BJP मैदान में, हिजाब पर लगेगा बैन?
विश्व
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
लड़कों को ब्लू और लड़कियों को पिंक कलर ही क्यों पसंद आता है, रंग कैसे बन गए फैशन स्टैंडर्ड?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion