लड़कों को ब्लू और लड़कियों को पिंक कलर ही क्यों पसंद आता है, रंग कैसे बन गए फैशन स्टैंडर्ड?

आज अगर कोई लड़का गुलाबी शर्ट पहन ले तो समाज उसे शक की निगाह से देखता है, लेकिन अगर हम वक्त के पहिए को सौ साल पीछे घुमा दें, तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आएगी. 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया की सोच आज से बिल्कुल जुदा थी.