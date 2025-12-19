बंगाली सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस, सिंगर और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को भी ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है. मिमी चक्रवर्ती ने 2019 में जादवपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर राजनीति में कदम रखा. तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी में मिमी चक्रवर्ती राजनीति में आने से पहले मॉडलिंग, टीवी और फिल्मों में सक्रिय रही है. फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लेने वाली मिमी ने अपने एक्टिंग करियर की दुनिया से निकल कर संसद तक का सफर तय किया.