हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTop 5 Glamorous Women Leaders: ब्यूटी विद ब्रेन हैं देश की ये 5 महिला नेता, राजनीति में लगाती हैं ग्लैमर का तड़का

Top 5 Glamorous Women Leaders: ब्यूटी विद ब्रेन हैं देश की ये 5 महिला नेता, राजनीति में लगाती हैं ग्लैमर का तड़का

बंगाली सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस, सिंगर और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को भी ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है. मिमी चक्रवर्ती ने 2019 में जादवपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर राजनीति में कदम रखा.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Dec 2025 09:23 AM (IST)
बंगाली सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस, सिंगर और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को भी ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है. मिमी चक्रवर्ती ने 2019 में जादवपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर राजनीति में कदम रखा.

भारत की राजनीति में नीतियों और भाषण की चर्चा के साथ कुछ महिला नेता भी अपनी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और मजबूत सोच के कारण चर्चा में रहती है.   फिल्मी दुनिया, मॉडलिंग और सामाजिक मंचों से राजनीति का सफर तय करने वाली यह नेता  साबित करती है कि राजनीति में ग्लैमर और दिमाग दोनों साथ चल सकते हैं. इन्हीं नेताओं को अक्सर ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है. ऐसे में चलिए आज हम देश की उन पांच महिला नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्हें राजनीति में ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है.

1/5
बंगाली सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस, सिंगर और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को भी ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है. मिमी चक्रवर्ती ने 2019 में जादवपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर राजनीति में कदम रखा. तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी में मिमी चक्रवर्ती राजनीति में आने से पहले मॉडलिंग, टीवी और फिल्मों में सक्रिय रही है. फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लेने वाली मिमी ने अपने एक्टिंग करियर की दुनिया से निकल कर संसद तक का सफर तय किया.
बंगाली सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस, सिंगर और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को भी ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है. मिमी चक्रवर्ती ने 2019 में जादवपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर राजनीति में कदम रखा. तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी में मिमी चक्रवर्ती राजनीति में आने से पहले मॉडलिंग, टीवी और फिल्मों में सक्रिय रही है. फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लेने वाली मिमी ने अपने एक्टिंग करियर की दुनिया से निकल कर संसद तक का सफर तय किया.
2/5
बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस नुसरत जहां ने 2019 में बशीरहाट सीट से लोकसभा चुनाव जीत कर राजनीति में एंट्री की थी. तृणमूल कांग्रेस के सांसद रह चुकी नुसरत अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ और बेबाक अंदाज को लेकर भी चर्चा में रही. मिस कोलकाता का खिताब जीत चुकी नुसरत ने कम उम्र में राजनीति में अपनी जगह बनाई.
बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस नुसरत जहां ने 2019 में बशीरहाट सीट से लोकसभा चुनाव जीत कर राजनीति में एंट्री की थी. तृणमूल कांग्रेस के सांसद रह चुकी नुसरत अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ और बेबाक अंदाज को लेकर भी चर्चा में रही. मिस कोलकाता का खिताब जीत चुकी नुसरत ने कम उम्र में राजनीति में अपनी जगह बनाई.
Published at : 19 Dec 2025 09:23 AM (IST)
Tags :
Women Leaders India Beauty With Brain Glamour In Politics

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Weather Update: 'कोहरा बढ़ेगा, विजिबिलिटी घटेगी, भयंकर होगी ठंड', यूपी, दिल्ली, बिहार समेत देश में 2 दिन कैसा रहेगा मौसम
'कोहरा बढ़ेगा, विजिबिलिटी घटेगी, भयंकर होगी ठंड', यूपी, दिल्ली, बिहार समेत देश में 2 दिन कैसा रहेगा मौसम
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Pollution News: दिल्ली में मौसम विभाग ने दी भीषण कोहरे की चेतावनी | IMD | Pollution Alert
Bangladesh Breaking: Sheikh Hasina के विरोधी नेता Hadi की मौत पर उग्र हुई भीड़ | Shekh Hasina
किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Weather Update: 'कोहरा बढ़ेगा, विजिबिलिटी घटेगी, भयंकर होगी ठंड', यूपी, दिल्ली, बिहार समेत देश में 2 दिन कैसा रहेगा मौसम
'कोहरा बढ़ेगा, विजिबिलिटी घटेगी, भयंकर होगी ठंड', यूपी, दिल्ली, बिहार समेत देश में 2 दिन कैसा रहेगा मौसम
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
टेलीविजन
ITA Awards 2025:रुपाली गांगुली को 'अनुपमा' के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड,पति नहीं इस खास शख्स को दिया क्रेडिट
रुपाली गांगुली को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड,पति नहीं इस खास शख्स को दिया क्रेडिट
यूटिलिटी
बीएस6 से कम गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन, कहां और कैसे जांचें कि कोई वाहन बीएस4 है या बीएस6?
बीएस6 से कम गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन, कहां और कैसे जांचें कि कोई वाहन बीएस4 है या बीएस6?
जनरल नॉलेज
Indian Currency In Nepal: नेपाल में क्यों था भारतीय नोटों पर प्रतिबंध, जानें वहां कितनी है रुपये की वैल्यू?
नेपाल में क्यों था भारतीय नोटों पर प्रतिबंध, जानें वहां कितनी है रुपये की वैल्यू?
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget