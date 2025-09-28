यही वजह से एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों में बनी बियर में चीनी मिलाना आम बात है. हालांकि ज्यादा चीनी मिलाने से बीयर का स्वाद आर्टिफिशियल या मीठा लग सकता है. यही कारण है कि प्रीमियम ब्रुअरीज और क्राफ्ट बीयर मेकर्स अक्सर प्राकृतिक माल्ट पर ही जोर देते हैं और एक्स्ट्रा चीनी का प्रयोग कम करते हैं.