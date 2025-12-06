कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने तीसरे वनडे में चार-चार विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीकी पारी को 270 रनों पर समेट दिया. कुलदीप ने चार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाते हुए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. कुलदीप अब ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा 4-विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं.

विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में कुलदीप यादव ने डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉश और लुंगी एनगिडी को अपना शिकार बनाया. कुलदीप ने ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा 4-विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

ODI में सबसे ज्यादा 4-विकेट हॉल

वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा 4-विकेट हॉल मोहम्मद शमी ने लिए हैं. शमी ने 16 बार किसी वनडे मैच में चार या उससे अधिक विकेट चटकाए हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने 12 बार ऐसा किया था. 11 बार 4-विकेट हॉल ले चुके कुलदीप यादव इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए हैं.

16 - मोहम्मद शमी

12 - अजीत अगरकर

11 - कुलदीप यादव

10 - अनिल कुंबले

10 - जवागल श्रीनाथ

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आंकड़े बेहतरीन

कुलदीप यादव का दक्षिण अफ्रीका के खिलाद रिकॉर्ड शानदार रहा है. अब तक उन्होंने अफ्रीकी टीम के खिलाफ 16 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 36 विकेट चटका लिए हैं. इस टीम के खिलाफ कुलदीप का इकॉनमी रेट भी 5 से कम है. कुलदीप अपने इंटरनेशनल करियर में 350 से अधिक विकेट ले चुके हैं और 200 ODI विकेट पूरे करने के बहुत करीब हैं. मौजूदा ODI सीरीज की बात करें तो कुलदीप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने इस सीरीज में 3 मैच खेलकर 9 विकेट लिए हैं.

