सर्दियों के मौसम में पेरेंट्स अक्सर बच्चों को ठंडी हवाओं और बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए कई लेयर के कपड़े पहना देते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनना बच्चों के शरीर की ग्रोथ को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है. भारी और कई लेयर के कपड़ों की वजह से बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है, वह कम खेलते हैं और लंबे समय में यह हड्डियों की ग्रोथ पर असर डाल सकता है.

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ओवर ड्रेसिंग से बच्चों के शरीर में ओवरहीटिंग की समस्या होती है, जिससे उनकी इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ और हाइड्रेशन भी प्रभावित हो सकता है. वहीं प्रदूषण और स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे पहले ही घर के अंदर ज्यादा समय बिता रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा लेयरिंग उनकी सेहत के लिए और भी खतरनाक बन सकती है.

ओवरड्रेसिंग बच्चों के मूवमेंट और एक्टिविटी को करते हैं सीमित

एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब बच्चों को बहुत ज्यादा लेयर पहनाई जाती है, तो वह आसानी से झुक नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते और न ही आसानी से खेल पाते हैं. इस वजह से बच्चे जल्दी थकावट महसूस करते हैं और ओवरहीटिंग की वजह से चिड़चिड़ा होने लगते हैं. वहीं बहुत भारी कपड़े पहनकर खेलने में बच्चों को अनकंफर्टेबल भी महसूस होता है, इससे वह कम एक्टिव रहते हैं और यह चुपचाप उनके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है. एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि आज के बच्चे पिछली पीढ़ियों की तुलना में कम बोन मास डेवलप कर रहे हैं. इसका बड़ा कारण आधुनिक लाइफस्टाइल है, जिसमें भारी कपड़े, कम धूप, ज्यादा स्क्रीन टाइम और कम आउटडोर प्ले शामिल है.

ओवरड्रेसिंग से बच्चों पर ओवरहीटिंग और स्किन इन्फेक्शन का पड़ रहा असर

डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे कई बार भारी कपड़ों के अंदर पसीने से भीगे हुए क्लिनिक पहुंचते हैं. लंबे समय तक पसीना रहने से स्किन रैशेज, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कत हो सकती है. वहीं सर्दियों में बच्चे वैसे भी कम पानी पीते हैं, ऐसे में ज्यादा कपड़े पहनने से पसीना बढ़ता है और शरीर में पानी की कमी होने लगती है. ओवर ड्रेसिंग के चलते बच्चों की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है. इसे लेकर एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि रोज 15 से 20 मिनट तक बच्चों का धूप में रहना जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम बच्चों की हड्डियों और इम्यूनिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है.

क्या करें माता-पिता?

डॉक्टर बताते हैं कि सर्दियों में बच्चों को लेयरिंग जरूर करें, लेकिन हल्के और सांस लेने वाले फैब्रिक का इस्तेमाल करें. एक्सपर्ट्स के अनुसार सर्दियों में बच्चों के कपड़े ऐसे होने चाहिए जिन्हें आसानी से उतरा या पहनाया जा सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पेरेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चों को बहुत भारी कपड़े न पहनाएं, वहीं बच्चों को कम से कम 15 से 20 मिनट तक आउटडोर टाइम दें और ओवरहीटिंग के संकेत जैसे पसीना, लाल चेहरा, चिड़चिड़ापन आदि नजर आने पर बच्चों की एक लेयर तुरंत कम करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.