पासपोर्ट वेरिफिकेशन की टेंशन खत्म, अब DigiLocker से हो जाएगा ये काम

Passport Verification Record In Digilocker: भारत में डिजिटल सेवाएं जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, उसने कई सरकारी काम पहले से कहीं आसान बना दिए हैं. इसी बदलाव में एक और अहम सुविधा जुड़ गई है. अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन का झंझट काफी हद तक खत्म हो गया है,. क्योंकि DigiLocker में पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड देखना और डाउनलोड करना शुरू हो चुका है.

पहले इस काम के लिए लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन सेंटर या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे. लेकिन अब घर बैठे ही यह सूचना हासिल की जा सकती है. अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं या जल्द ही कोई अपडेट कराना है. तो यह फीचर आपके काफी कान आने वाला है.

सरकार ने शुरू किया नया डिजिटल फीचर

पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज होता है. इसके लिए अक्सर लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते है. लेकिन इस नई सुविधा से अब काफी फायदा होगा. इसे विदेश मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने मिलकर तैयार किया है. इसका मकसद पासपोर्ट प्रक्रिया को तेज, सेफ और बिना कागज के पूरा करना है.

पहले वेरिफिकेशन रिकॉर्ड की फिजिकल कॉपी संभालकर रखना और हर जगह अटेस्टेशन कराना जरूरी होता था.अब यह रिकॉर्ड सीधे DigiLocker में जारी किया जाएगा. इससे धांधली का डर भी खत्म हो जाएगा. सरकार का मकसद है कि पासपोर्ट जैसी जरूरी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाए.

DigiLocker से कैसे मिलेगा पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड?

आपको बता दें DigiLocker में मिलने वाला पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल होता है. किसी भी संस्था या अधिकारी के साथ इसे आसानी से शेयर किया जा सकता है. क्योंकि यह सरकार द्वारा सत्यापित होता है. जब आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है.

रिकॉर्ड अपने आप DigiLocker में अपडेट हो जाता है. बस ऐप खोलें अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएं और वहां से इसे देख या डाउनलोड कर लें. अब न आपको वेरिफिकेशन ऑफिस जाने की जरूरत है और न फिजिकल डाॅक्यूमेंट संभालने की.

यूजर्स को क्या फायदा मिलने वाला है

इस सुविधा के आने से पासपोर्ट संबंधित प्रक्रियाएं पहले से काफी तेज हो जाएंगी. फिजिकल रिकॉर्ड लाने और जमा करने की जरूरत खत्म होने के बाद पासपोर्ट जारी करने का समय भी घटेगा. सबसे बढ़िया बात यह है कि आप मोबाइल या कंप्यूटर से किसी भी समय PVR एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपको अचानक वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए या नौकरी के दौरान वेरिफिकेशन फॉर्म भरना है, तो कुछ ही सेकंड में आपका दस्तावेज़ सामने होगा.

