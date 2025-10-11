भारत क्यों नहीं बना पाता फाइटर जेट की सीट, जानें इस मामले में कौन सा देश सबसे आगे?

हालांकि DRDO और HAL अब स्वदेशी ईजेक्शन सीट पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसे पूरी तरह सुरक्षित और प्रमाणित करने में कई साल लग सकते हैं. इसका कारण यह भी है कि ऐसी सीट को कई सौ परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, हर ऊंचाई, तापमान और स्पीड पर उसकी परफॉर्मेंस जांची जाती है.