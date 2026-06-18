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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSummer Heat: मई-जून में ही क्यों पड़ती है गर्मी, क्या सूरज दादा को पता है नीचे कौनसा महीना चल रहा है? यहां जानिए

Summer Heat: मई-जून में ही क्यों पड़ती है गर्मी, क्या सूरज दादा को पता है नीचे कौनसा महीना चल रहा है? यहां जानिए

Summer Heat: भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई और जून के समय काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Reported By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Summer Heat: भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई और जून के समय काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Summer Heat: हर साल जैसे ही मई और जून आता है भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान बढ़ जाता है. लू चलने लगती है और साथ ही दोपहर के समय बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है. काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या सूरज को किसी तरह यह पता चल जाता है कि पृथ्वी पर कौन सा महीना चल रहा है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और साथ ही यह भी कि मई और जून में ही क्यों पड़ती है गर्मी.

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पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है. मई और जून के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर धीरे-धीरे सूरज की तरफ ज्यादा सीधे झुक जाता है. क्योंकि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इस वजह से इस समय यहां पर तेज धूप आती है और तापमान में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है.
पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है. मई और जून के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर धीरे-धीरे सूरज की तरफ ज्यादा सीधे झुक जाता है. क्योंकि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इस वजह से इस समय यहां पर तेज धूप आती है और तापमान में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है.
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वसंत के खत्म होने और गर्मियों की शुरुआत में सूरज की किरणें भारत पर काफी ज्यादा तीव्र कोण से हमला करती हैं. सीधी किरणें सौर ऊर्जा को एक छोटे क्षेत्र में केंद्रित करती है जिस वजह से जमीन तेजी से गर्म होती है. यही वजह है कि मई और जून के दौरान तापमान सर्दियों के महीनों की तुलना में काफी ज्यादा होता है.
वसंत के खत्म होने और गर्मियों की शुरुआत में सूरज की किरणें भारत पर काफी ज्यादा तीव्र कोण से हमला करती हैं. सीधी किरणें सौर ऊर्जा को एक छोटे क्षेत्र में केंद्रित करती है जिस वजह से जमीन तेजी से गर्म होती है. यही वजह है कि मई और जून के दौरान तापमान सर्दियों के महीनों की तुलना में काफी ज्यादा होता है.
Published at : 18 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Summer Heat Climate HEATWAVE

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