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Summer Heat: मई-जून में ही क्यों पड़ती है गर्मी, क्या सूरज दादा को पता है नीचे कौनसा महीना चल रहा है? यहां जानिए
Summer Heat: भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई और जून के समय काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Summer Heat: हर साल जैसे ही मई और जून आता है भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान बढ़ जाता है. लू चलने लगती है और साथ ही दोपहर के समय बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है. काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या सूरज को किसी तरह यह पता चल जाता है कि पृथ्वी पर कौन सा महीना चल रहा है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और साथ ही यह भी कि मई और जून में ही क्यों पड़ती है गर्मी.
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Published at : 18 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Tags :Summer Heat Climate HEATWAVE
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