वसंत के खत्म होने और गर्मियों की शुरुआत में सूरज की किरणें भारत पर काफी ज्यादा तीव्र कोण से हमला करती हैं. सीधी किरणें सौर ऊर्जा को एक छोटे क्षेत्र में केंद्रित करती है जिस वजह से जमीन तेजी से गर्म होती है. यही वजह है कि मई और जून के दौरान तापमान सर्दियों के महीनों की तुलना में काफी ज्यादा होता है.