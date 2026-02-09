हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजब्राउन बैग कैसे बन गए शॉपिंग की पहचान? रोज इस्तेमाल करने वाले भी इस राज से अनजान

ब्राउन बैग कैसे बन गए शॉपिंग की पहचान? रोज इस्तेमाल करने वाले भी इस राज से अनजान

धीरे-धीरे ब्राउन शॉपिंग बैग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं. आइए जानें कि इनका रंग सिर्फ ब्राउन ही क्यों होता है और यही शॉपिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किए जाने लगे हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 Feb 2026 05:15 PM (IST)
धीरे-धीरे ब्राउन शॉपिंग बैग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं. आइए जानें कि इनका रंग सिर्फ ब्राउन ही क्यों होता है और यही शॉपिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किए जाने लगे हैं.

आपने रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी बार ब्राउन शॉपिंग बैग हाथ में लिए होंगे. सब्जी लेने से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर तक, हर जगह वही सादा सा भूरा बैग, लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा कि आखिर हर दुकान, हर मॉल और हर कंपनी यही रंग क्यों चुनती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई ठोस वजह छुपी है? आइए जानें.

आज ब्राउन शॉपिंग बैग हमारी आदतों का हिस्सा बन चुके हैं. किराना स्टोर, कपड़ों की दुकान, मेडिकल शॉप या ऑनलाइन डिलीवरी हर जगह यही बैग दिखाई देते हैं. धीरे-धीरे यह रंग शॉपिंग का प्रतीक बन गया है. इसके पीछे कोई फैशन ट्रेंड नहीं, बल्कि जरूरत, लागत और पर्यावरण से जुड़ी सोच काम करती है.
असल वजह रिसाइकलिंग से शुरू जाती है. ज्यादातर पेपर बैग रिसाइकल कागज से बनाए जाते हैं. रिसाइकल कागज का प्राकृतिक रंग भूरा होता है क्योंकि इसमें अखबार, पुराने कार्डबोर्ड और इस्तेमाल किए गए कागज मिलाए जाते हैं. इन सबका मिश्रण मिलकर वही ब्राउन शेड बनाता है, जिसे बदले बिना इस्तेमाल कर लिया जाता है.
Published at : 09 Feb 2026 05:15 PM (IST)
Shopping Paper Bags Brown Paper Bags Brown Shopping Paper Bags

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

