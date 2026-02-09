ब्राउन बैग कैसे बन गए शॉपिंग की पहचान? रोज इस्तेमाल करने वाले भी इस राज से अनजान

आज ब्राउन शॉपिंग बैग हमारी आदतों का हिस्सा बन चुके हैं. किराना स्टोर, कपड़ों की दुकान, मेडिकल शॉप या ऑनलाइन डिलीवरी हर जगह यही बैग दिखाई देते हैं. धीरे-धीरे यह रंग शॉपिंग का प्रतीक बन गया है. इसके पीछे कोई फैशन ट्रेंड नहीं, बल्कि जरूरत, लागत और पर्यावरण से जुड़ी सोच काम करती है.