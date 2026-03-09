हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजT20 World Cup 2026 Prize Money: वर्ल्डकप जीतने पर टीम इंडिया को मिली प्राइज मनी पर कितना लगेगा टैक्स, जानें किसके हिस्से आएगा कितना रुपया?

T20 World Cup 2026 Prize Money: वर्ल्डकप जीतने पर टीम इंडिया को मिली प्राइज मनी पर कितना लगेगा टैक्स, जानें किसके हिस्से आएगा कितना रुपया?

T20 World Cup 2026 Prize Money: भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि उन्हें मिलने वाली प्राइज मनी पर कितना टैक्स लगेगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 Mar 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Prize Money: भारत ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप में भारत की नेशनल टीम ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई है. यह जीत ऐतिहासिक थी क्योंकि भारत ने लगातार दूसरी बार टाइटल को बचाया और पहली बार अपने घर में वर्ल्ड चैंपियन भी बना. इस जीत के बाद टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक बड़ी प्राइज मनी भी मिली है. हालांकि भारतीय टैक्स कानूनों के तहत इस प्राइज अमाउंट पर टैक्स भी लगेगा. आइए जानते हैं कितना होगा यह टैक्स.

आईसीसी का रिकॉर्ड प्राइज पूल 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 एडिशन के लिए आईसीसी ने 13.5 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड प्राइज पूल की घोषणा की थी. भारतीय करेंसी में यह रकम 120 करोड़ रुपये हो जाती है. यह रकम पिछले टूर्नामेंट के प्राइज पूल से लगभग 20% ज्यादा है.

भारत को कितनी प्राइज मनी मिली?

टूर्नामेंट चैंपियन के तौर पर भारत को तीन मिलियन डॉलर मिले. यह भारतीय करेंसी में लगभग 27.48 करोड़ रुपये होते हैं. वहीं रनर-अप टीम न्यूजीलैंड को 1.6 मिलियन डॉलर मिले, जो लगभग 14.65 करोड़ रुपये होते हैं. इस प्राइज मनी को आमतौर पर बोर्ड के अंदरूनी फैसलों के हिसाब से खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और क्रिकेट बोर्ड में बांट दिया जाता है.

प्राइज मनी पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 

भारतीय टैक्स कानून के तहत कॉम्पिटीशन से मिली प्राइज मनी दूसरे सोर्स से इनकम की कैटेगरी में आती है. इसी वजह से हर रकम पर एक फिक्स्ड रेट से टैक्स लगता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक ऐसी जीती हुई रकम पर सेक्शन 115BB  के तहत टैक्स लगता है. यह प्राइज मनी पर 30% का फ्लैट टैक्स रेट लगाता है.

सरचार्ज और सेस से टैक्स का बोझ बढ़ सकता है 

बेस 30% टैक्स के अलावा सरचार्ज और 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जैसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लागू होते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए यह एक्स्ट्रा चार्ज इनकम ब्रैकेट के आधार पर इफेक्टिव टैक्स रेट को लगभग 31.02% से 38% तक बढ़ा सकते हैं. 

पेमेंट से पहले काटा जाता है टीडीएस 

ज्यादातर मामलों में पेमेंट करने वाली अथॉरिटी जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को प्राइज मनी देने से पहले 30% टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स काट लेती है. इस कटौती के बाद खिलाड़ियों को बची हुई रकम मिलती है और बाद में वे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फाइनल टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के पास कितना पैसा, कहां-कहां से होती है कमाई?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Prize Money World Cup Prize
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के कितने प्लेयर्स 'कुंवारे', फुल स्क्वॉड में इनकी संख्या कितनी?
टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के कितने प्लेयर्स 'कुंवारे', फुल स्क्वॉड में इनकी संख्या कितनी?
जनरल नॉलेज
World War Survival Countries: तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बचेंगे सिर्फ ये दो देश, भारत का नाम नहीं है शामिल
तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बचेंगे सिर्फ ये दो देश, भारत का नाम नहीं है शामिल
जनरल नॉलेज
अयातुल्लाह खामेनेई का बेटा 'मुज्तबा' बना ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जानें क्या होता है इस नाम का मतलब?
अयातुल्लाह खामेनेई का बेटा 'मुज्तबा' बना ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जानें क्या होता है इस नाम का मतलब?
जनरल नॉलेज
Mojtaba Khamenei Full Name: ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई, क्या है उनका पूरा नाम?
ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई, क्या है उनका पूरा नाम?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget