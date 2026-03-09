T20 World Cup 2026 Prize Money: भारत ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप में भारत की नेशनल टीम ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई है. यह जीत ऐतिहासिक थी क्योंकि भारत ने लगातार दूसरी बार टाइटल को बचाया और पहली बार अपने घर में वर्ल्ड चैंपियन भी बना. इस जीत के बाद टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक बड़ी प्राइज मनी भी मिली है. हालांकि भारतीय टैक्स कानूनों के तहत इस प्राइज अमाउंट पर टैक्स भी लगेगा. आइए जानते हैं कितना होगा यह टैक्स.

आईसीसी का रिकॉर्ड प्राइज पूल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 एडिशन के लिए आईसीसी ने 13.5 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड प्राइज पूल की घोषणा की थी. भारतीय करेंसी में यह रकम 120 करोड़ रुपये हो जाती है. यह रकम पिछले टूर्नामेंट के प्राइज पूल से लगभग 20% ज्यादा है.

भारत को कितनी प्राइज मनी मिली?

टूर्नामेंट चैंपियन के तौर पर भारत को तीन मिलियन डॉलर मिले. यह भारतीय करेंसी में लगभग 27.48 करोड़ रुपये होते हैं. वहीं रनर-अप टीम न्यूजीलैंड को 1.6 मिलियन डॉलर मिले, जो लगभग 14.65 करोड़ रुपये होते हैं. इस प्राइज मनी को आमतौर पर बोर्ड के अंदरूनी फैसलों के हिसाब से खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और क्रिकेट बोर्ड में बांट दिया जाता है.

प्राइज मनी पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा?

भारतीय टैक्स कानून के तहत कॉम्पिटीशन से मिली प्राइज मनी दूसरे सोर्स से इनकम की कैटेगरी में आती है. इसी वजह से हर रकम पर एक फिक्स्ड रेट से टैक्स लगता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक ऐसी जीती हुई रकम पर सेक्शन 115BB के तहत टैक्स लगता है. यह प्राइज मनी पर 30% का फ्लैट टैक्स रेट लगाता है.

सरचार्ज और सेस से टैक्स का बोझ बढ़ सकता है

बेस 30% टैक्स के अलावा सरचार्ज और 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जैसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लागू होते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए यह एक्स्ट्रा चार्ज इनकम ब्रैकेट के आधार पर इफेक्टिव टैक्स रेट को लगभग 31.02% से 38% तक बढ़ा सकते हैं.

पेमेंट से पहले काटा जाता है टीडीएस

ज्यादातर मामलों में पेमेंट करने वाली अथॉरिटी जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को प्राइज मनी देने से पहले 30% टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स काट लेती है. इस कटौती के बाद खिलाड़ियों को बची हुई रकम मिलती है और बाद में वे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फाइनल टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं.

