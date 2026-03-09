ईरान के इतिहास में 9 मार्च 2026 की तारीख एक बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हो गई है. अमेरिका और इजरायल के विनाशकारी हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद, उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है. रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात हुए इस बड़े फैसले ने न केवल ईरान की आंतरिक राजनीति को हिला दिया है, बल्कि इजरायल की ओर दागी गई मिसाइलों ने यह साफ कर दिया है कि नया नेतृत्व कड़े रुख के साथ मैदान में उतरा है. आखिर कौन है यह नया शक्तिशाली चेहरा और उनके नाम 'मुज्तबा' का क्या है अर्थ.

मुज्तबा खामेनेई का चयन

ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन करने वाली संस्था 'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' ने एक आपातकालीन सत्र के बाद मुज्तबा खामेनेई के नाम पर मुहर लगा दी है. आधिकारिक बयान के अनुसार, मुज्तबा को निर्णायक वोट के जरिए चुना गया है, जो उनके मजबूत राजनीतिक और सैन्य रसूख को दर्शाता है. यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है.

पद संभालते ही मुज्तबा ने अपनी ताकत का अहसास कराते हुए इजरायल पर मिसाइल हमले के आदेश दे दिए हैं. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने इसकी पुष्टि की है कि नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में यह पहली बड़ी सैन्य कार्रवाई है, जो आने वाले समय में ईरान की आक्रामक रणनीति का संकेत दे रही है.

क्या है 'मुज्तबा' के नाम का अर्थ?

मुज्तबा केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भारी-भरकम उपाधि है. अरबी भाषा के मूल शब्द से निकले इस नाम का शाब्दिक अर्थ होता है- चुना हुआ, मनोनीत या पसंदीदा. शिया इस्लाम में इस नाम का ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व बहुत गहरा है. यह शिया संप्रदाय के दूसरे इमाम, हसन इब्न अली की सबसे प्रमुख सम्मानजनक उपाधियों में से एक है. इमाम हसन को उनकी बुद्धिमानी और शांति समझौते के लिए जाना जाता है, लेकिन 'मुज्तबा' की उपाधि उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसे अल्लाह या ईश्वरीय शक्ति ने किसी विशेष कार्य के लिए चुना हो.

विरासत और व्यक्तित्व

1969 में जन्मे मुज्तबा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं. दशकों तक उन्होंने खुद को सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रखा, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने देश की सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की. उन्हें एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु (अयातुल्ला) का दर्जा प्राप्त है. हालांकि, ईरान के भीतर उनके चयन को लेकर कुछ हलकों में विरोध भी है क्योंकि शिया परंपरा में नेतृत्व को वंशवाद से ऊपर माना जाता है.

फिर भी, उनके नाम का अर्थ 'चुना हुआ' होना अब उनके राजनीतिक भाग्य के साथ जुड़ गया है. जिस तरह इमाम हसन ने अपने समय में कठिन फैसले लिए थे, उसी तरह मुज्तबा खामेनेई के सामने भी आज ईरान को टूटने से बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है.

युद्ध के बीच नई लीडरशिप की चुनौतियां

56 वर्षीय मुज्तबा खामेनेई के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है. अपनी पत्नी जहरा हद्दाद-अदेल को हालिया हमले में खोने के बाद, उनका व्यक्तिगत दुख अब देश की सुरक्षा नीति में तब्दील हो गया है. अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि उनका कार्यकाल ईरान के लिए या तो पुनर्निर्माण का समय होगा या फिर यह मध्य पूर्व में एक भीषण महायुद्ध की शुरुआत साबित होगा. उनके नाम का अर्थ भले ही 'पसंदीदा' हो, लेकिन दुनिया के लिए वे इस वक्त सबसे चुनौतीपूर्ण नेता बनकर उभरे हैं.

