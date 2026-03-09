हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअयातुल्लाह खामेनेई का बेटा 'मुज्तबा' बना ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जानें क्या होता है इस नाम का मतलब?

अयातुल्लाह खामेनेई का बेटा 'मुज्तबा' बना ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जानें क्या होता है इस नाम का मतलब?

ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है. अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा ने सत्ता संभालते ही इजरायल पर मिसाइल दागकर अपने तेवर साफ कर दिए हैं. आइए जानते हैं कि उनके नाम का असली मतलब क्या होता है.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Mar 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के इतिहास में 9 मार्च 2026 की तारीख एक बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हो गई है. अमेरिका और इजरायल के विनाशकारी हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद, उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है. रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात हुए इस बड़े फैसले ने न केवल ईरान की आंतरिक राजनीति को हिला दिया है, बल्कि इजरायल की ओर दागी गई मिसाइलों ने यह साफ कर दिया है कि नया नेतृत्व कड़े रुख के साथ मैदान में उतरा है. आखिर कौन है यह नया शक्तिशाली चेहरा और उनके नाम 'मुज्तबा' का क्या है अर्थ.

मुज्तबा खामेनेई का चयन

ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन करने वाली संस्था 'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' ने एक आपातकालीन सत्र के बाद मुज्तबा खामेनेई के नाम पर मुहर लगा दी है. आधिकारिक बयान के अनुसार, मुज्तबा को निर्णायक वोट के जरिए चुना गया है, जो उनके मजबूत राजनीतिक और सैन्य रसूख को दर्शाता है. यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. 

पद संभालते ही मुज्तबा ने अपनी ताकत का अहसास कराते हुए इजरायल पर मिसाइल हमले के आदेश दे दिए हैं. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने इसकी पुष्टि की है कि नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में यह पहली बड़ी सैन्य कार्रवाई है, जो आने वाले समय में ईरान की आक्रामक रणनीति का संकेत दे रही है.

यह भी पढ़ें: US Israel Relations: आज दोस्त हैं अमेरिका और इजरायल, कभी US के जहाज पर हमला कर मार डाले से 35 सैनिक; जानें किस्सा

क्या है 'मुज्तबा' के नाम का अर्थ?

मुज्तबा केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भारी-भरकम उपाधि है. अरबी भाषा के मूल शब्द से निकले इस नाम का शाब्दिक अर्थ होता है- चुना हुआ, मनोनीत या पसंदीदा. शिया इस्लाम में इस नाम का ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व बहुत गहरा है. यह शिया संप्रदाय के दूसरे इमाम, हसन इब्न अली की सबसे प्रमुख सम्मानजनक उपाधियों में से एक है. इमाम हसन को उनकी बुद्धिमानी और शांति समझौते के लिए जाना जाता है, लेकिन 'मुज्तबा' की उपाधि उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसे अल्लाह या ईश्वरीय शक्ति ने किसी विशेष कार्य के लिए चुना हो.

विरासत और व्यक्तित्व

1969 में जन्मे मुज्तबा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं. दशकों तक उन्होंने खुद को सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रखा, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने देश की सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की. उन्हें एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु (अयातुल्ला) का दर्जा प्राप्त है. हालांकि, ईरान के भीतर उनके चयन को लेकर कुछ हलकों में विरोध भी है क्योंकि शिया परंपरा में नेतृत्व को वंशवाद से ऊपर माना जाता है. 

फिर भी, उनके नाम का अर्थ 'चुना हुआ' होना अब उनके राजनीतिक भाग्य के साथ जुड़ गया है. जिस तरह इमाम हसन ने अपने समय में कठिन फैसले लिए थे, उसी तरह मुज्तबा खामेनेई के सामने भी आज ईरान को टूटने से बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है.

युद्ध के बीच नई लीडरशिप की चुनौतियां

56 वर्षीय मुज्तबा खामेनेई के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है. अपनी पत्नी जहरा हद्दाद-अदेल को हालिया हमले में खोने के बाद, उनका व्यक्तिगत दुख अब देश की सुरक्षा नीति में तब्दील हो गया है. अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि उनका कार्यकाल ईरान के लिए या तो पुनर्निर्माण का समय होगा या फिर यह मध्य पूर्व में एक भीषण महायुद्ध की शुरुआत साबित होगा. उनके नाम का अर्थ भले ही 'पसंदीदा' हो, लेकिन दुनिया के लिए वे इस वक्त सबसे चुनौतीपूर्ण नेता बनकर उभरे हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के पास कितना पैसा, कहां-कहां से होती है कमाई?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Middle East War Mojtaba Khamenei New Supreme Leader Of Iran Iran Missile Strike On Israel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Underwater Internet Cables: इंटरनेट का 'पाताल लोक', जानें पानी के अंदर बिछी केबल्स ने कैसे जोड़े हैं सातों महाद्वीप?
इंटरनेट का 'पाताल लोक', जानें पानी के अंदर बिछी केबल्स ने कैसे जोड़े हैं सातों महाद्वीप?
जनरल नॉलेज
क्या दूसरे देशों में आर्मी बेस बनाकर किसी भी देश पर हमला कर सकता है US, जानें क्या हैं नियम?
क्या दूसरे देशों में आर्मी बेस बनाकर किसी भी देश पर हमला कर सकता है US, जानें क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
क्या लोक अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी जा सकती है चुनौती, जानें यहां कौन से मामले नहीं सुने जाते?
क्या लोक अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी जा सकती है चुनौती, जानें यहां कौन से मामले नहीं सुने जाते?
जनरल नॉलेज
Turkiye Military Power: मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान के खिलाफ कूदा तुर्किए, जानें उसकी मिलिट्री पॉवर
मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान के खिलाफ कूदा तुर्किए, जानें उसकी मिलिट्री पॉवर
Advertisement

वीडियोज

Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Global Oil Crisis: भारत में गैस की किल्लत का असली सच ! | Gas Crisis In India | Israel Iran War
Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: UN में अमेरिका पर वॉर क्राइम का संगीन आरोप, ईरान बोला- IRIS Dena को डुबोकर युद्ध कानूनों का किया उल्लंघन
Live: UN में अमेरिका पर वॉर क्राइम का संगीन आरोप, ईरान बोला- IRIS Dena को डुबोकर युद्ध कानूनों का किया उल्लंघन
महाराष्ट्र
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
विश्व
US On India: ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने क्यों दी भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट, व्हाइट हाउस ने किया खुलासा
ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने क्यों दी भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट, व्हाइट हाउस ने किया खुलासा
क्रिकेट
कीर्ति आजाद के बाद संजय मांजरेकर ने किया विवादित पोस्ट, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को मिली जीत पर ये क्या कह दिया
कीर्ति आजाद के बाद संजय मांजरेकर ने किया विवादित पोस्ट, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को मिली जीत पर ये क्या कह दिया
साउथ सिनेमा
Dacoit New Release Date: अदिवी शेष-मृणाल ठाकुर की 'डकैत' की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
अदिवी-मृणाल की 'डकैत' की नई रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां आने से नर्क नहीं जाना पड़ता', यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता आसाराम अयोध्या पहुंच कर बोले
'यहां आने से नर्क नहीं जाना पड़ता', यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता आसाराम अयोध्या पहुंच कर बोले
यूटिलिटी
गर्मी बढ़ते ही खरीदने जा रहे हैं एसी, इन चीजों को कर लेना चेक नहीं तो हो जाएगा तगड़ा नुकसान
गर्मी बढ़ते ही खरीदने जा रहे हैं एसी, इन चीजों को कर लेना चेक नहीं तो हो जाएगा तगड़ा नुकसान
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget