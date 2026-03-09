भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर देश को एक बार फिर जश्न मनाने का मौका दिया. अहमदाबाद में हुए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराकर T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली. यह भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल था, और इस जीत पर पूरा देश खुशी से झूम उठा. वहीं ज़ोरदार चीयर्स और कंफेटी से भरे सेलिब्रेशन के बीच, भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद हार्दिक पांड्या का बीच मैदान गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग एक रोमांटिक पल सुर्खियों में आ गया. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं.

बीच मैदान में गर्लफ्रेंड माहिका ने किया हार्दिक को किस

दरअसल हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मैदान पर ही बड़ी जीत का जश्न मनाया. माहिका दौड़कर उनके पास आईं और उन्हें गले लगाया और इस दौरान क्रिकेटर की लेडी लव ने सबके सामने उनके गाल पर एक प्यारा सा किस भी कर डाला. इसके बाद कपल मैदान में हाथों में हाथ डाले टहलते हुए, साथ में सेलिब्रेशन के माहौल का मज़ा लेते हुए दिखे. बाद में खुश हार्दिक ने माहिका की तारीफ में बहुत कुछ कहा और उन्हें अपना “लकी चार्म” तक बताया.

हार्दिक ने माहिका को बताया लकी चार्म

बाद में खुश हार्दिक ने माहिका की तारीफ में बहुत कुछ कहा और उन्हें अपना “लकी चार्म” तक बताया क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान उन्हें कॉन्फिडेंस और सपोर्ट दिया. उन्होंने कहा कि जब से वह उनकी ज़िंदगी में आईं हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और वह उनके सपोर्ट से इंडिया के लिए और टाइटल जीतना चाहते हैं.

माहिका ने हार्दिक को बताया द लेजेंड

बाद में, माहिका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर हार्दिक को स्पेशल शाउटआउट दिया, जिसमें उन्होंने बड़ी जीत के बाद मैदान पर गर्व से पोज़ देते हुए उनकी एक तस्वीर शेयर की, फोटो के साथ, उन्होंने लिखा, “द मैन, द मिथ, द लेजेंड” साथ ही एक क्राउन और इंडियन फ्लैग इमोजी भी लगाया.

हार्दिक पांड्या और माहिका की लव स्टोरी के बारे में

हार्दिक ने 2025 में 25 साल की मॉडल और एक्टर माहिका को डेट करना शुरू किया था. इस साल की शुरुआत में, उनके जन्मदिन पर, क्रिकेटर ने अपने इंस्टाग्राम पर उनके लिए एक प्यारी सी बर्थडे पोस्ट के साथ ऑफिशियल कर दिया कि वे डेटिंग कर रहे हैं. माहिका को पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में हार्दिक के साथ गेम्स में देखा गया है.

बता दें कि हार्दिक की शादी पहले एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से हुई थी. दोनों ने 2020 में शादी की, लेकिन फिर 2024 में ये अलग हो गए. उसी साल बाद में उनका डिवोर्स फाइनल हो गया. दोनों अब अपने बेटे की को-पेरेंटिंग करते हैं.