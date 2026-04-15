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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजरोते समय नाक बहने का क्या है कनेक्शन? समझिए शरीर का यह अनोखा सिस्टम

रोते समय नाक बहने का क्या है कनेक्शन? समझिए शरीर का यह अनोखा सिस्टम

रोते वक्त नाक बहना कोई संयोग नहीं, बल्कि आंख और नाक को जोड़ने वाले सिस्टम का सीधा असर है. आंसू आंखों की सफाई करते हैं और नाक के जरिए अतिरिक्त तरल बाहर निकल जाता है. इससे आंख-नाक दोनों स्वस्थ रहते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Apr 2026 09:42 AM (IST)
रोते वक्त नाक बहना कोई संयोग नहीं, बल्कि आंख और नाक को जोड़ने वाले सिस्टम का सीधा असर है. आंसू आंखों की सफाई करते हैं और नाक के जरिए अतिरिक्त तरल बाहर निकल जाता है. इससे आंख-नाक दोनों स्वस्थ रहते हैं.

हम जब रोते हैं तो सिर्फ आंखों से ही नहीं, नाक से भी पानी बहने लगता है. यह आम बात है, लेकिन इसके पीछे शरीर का एक खास मैकेनिज्म काम करता है. आंसू और नाक के बीच सीधा कनेक्शन होता है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. आंखों में बनने वाले आंसू सिर्फ बाहर नहीं निकलते, बल्कि उनका रास्ता नाक तक भी जाता है. यही वजह है कि रोते समय नाक भी बहने लगती है.

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रोना सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि शरीर की एक जरूरी प्रक्रिया है. हमारी आंखों में मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड लगातार आंसू बनाती रहती है. ये आंसू आंखों को नम रखते हैं, धूल हटाते हैं और संक्रमण से बचाते हैं. जब हम ज्यादा रोते हैं, तो आंसुओं की मात्रा अचानक बढ़ जाती है और वे आंखों से बाहर बहने लगते हैं.
रोना सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि शरीर की एक जरूरी प्रक्रिया है. हमारी आंखों में मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड लगातार आंसू बनाती रहती है. ये आंसू आंखों को नम रखते हैं, धूल हटाते हैं और संक्रमण से बचाते हैं. जब हम ज्यादा रोते हैं, तो आंसुओं की मात्रा अचानक बढ़ जाती है और वे आंखों से बाहर बहने लगते हैं.
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आंख और नाक के बीच एक पतली नली होती है, जिसे नासोलैक्रिमल डक्ट कहा जाता है. आंसू आंख के कोने से इसी नली के जरिए नाक तक पहुंचते हैं. आमतौर पर यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता.
आंख और नाक के बीच एक पतली नली होती है, जिसे नासोलैक्रिमल डक्ट कहा जाता है. आंसू आंख के कोने से इसी नली के जरिए नाक तक पहुंचते हैं. आमतौर पर यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता.
Published at : 15 Apr 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Tears And Nose Connection Eye Nose Connection Crying Runny Nose Reason

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