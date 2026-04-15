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रोते समय नाक बहने का क्या है कनेक्शन? समझिए शरीर का यह अनोखा सिस्टम
रोते वक्त नाक बहना कोई संयोग नहीं, बल्कि आंख और नाक को जोड़ने वाले सिस्टम का सीधा असर है. आंसू आंखों की सफाई करते हैं और नाक के जरिए अतिरिक्त तरल बाहर निकल जाता है. इससे आंख-नाक दोनों स्वस्थ रहते हैं.
हम जब रोते हैं तो सिर्फ आंखों से ही नहीं, नाक से भी पानी बहने लगता है. यह आम बात है, लेकिन इसके पीछे शरीर का एक खास मैकेनिज्म काम करता है. आंसू और नाक के बीच सीधा कनेक्शन होता है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. आंखों में बनने वाले आंसू सिर्फ बाहर नहीं निकलते, बल्कि उनका रास्ता नाक तक भी जाता है. यही वजह है कि रोते समय नाक भी बहने लगती है.
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Published at : 15 Apr 2026 09:42 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion