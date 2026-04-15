रोते समय नाक बहने का क्या है कनेक्शन? समझिए शरीर का यह अनोखा सिस्टम

रोना सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि शरीर की एक जरूरी प्रक्रिया है. हमारी आंखों में मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड लगातार आंसू बनाती रहती है. ये आंसू आंखों को नम रखते हैं, धूल हटाते हैं और संक्रमण से बचाते हैं. जब हम ज्यादा रोते हैं, तो आंसुओं की मात्रा अचानक बढ़ जाती है और वे आंखों से बाहर बहने लगते हैं.