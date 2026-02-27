World Most Expensive House: ये है दुनिया का सबसे महंगा घर, जानें मुकेश अंबानी का एंटीलिया किस नंबर पर?
World Most Expensive House: दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार घर हैं. लेकिन लग्जरी के मामले में ये दो घर सबको पीछे छोड़ देते हैं. आइए जानते हैं कौन सा घर दुनिया का सबसे महंगा घर होने का खिताब रखता है.
World Most Expensive House: सभी लोगों का एक सपना होता है कि उनका भी एक खूबसूरत सा घर हो. उस घर में सभी तरह की सुविधाएं हों और वह ऐशो-आराम से रहने के लिए बना हो. इस मामले में दो मशहूर प्रॉपर्टीज लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. बकिंघम पैलेस और एंटीलिया. बकिंघम पैलेस को कुल मिलाकर सबसे महंगे घर का टाइटल मिला हुआ है और मुकेश अंबानी का एंटीलिया दूसरे नंबर पर आता है. आइए जानते हैं इनकी वैल्यू और फीचर्स के बारे में.
बकिंघम पैलेस दुनिया का सबसे महंगा घर
लंदन में मौजूद बकिंघम पैलेस की कीमत लगभग 4.9 बिलियन डॉलर होने का अंदाजा है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹40,000 करोड़ से ज्यादा हो जाती है. यह ब्रिटिश राजा किंग चार्ल्स III का ऑफिशियल घर और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है.
हालांकि यह दुनिया का सबसे महंगा घर है, लेकिन यह प्राइवेट नहीं है. इसके बजाय यह ब्रिटिश क्राउन का है और इसका इस्तेमाल ऑफिशियल सेरेमनी, शाही फंक्शन और सरकारी इवेंट्स के लिए किया जाता है.
कितना बड़ा है बकिंघम पैलेस?
बकिंघम पैलेस साइज और लग्जरी में काफी बड़ा है. यह लगभग 8,30,000 स्क्वायर फीट में फैला है. इसी के साथ इसमें 775 कमरे हैं. इनमें 52 रॉयल बेडरूम, 188 स्टाफ बेडरूम, 92 ऑफिस और 78 बाथरूम हैं. इस महल में प्राइवेट सिनेमा, स्विमिंग पूल, मेडिकल क्लिनिक, पोस्ट ऑफिस और वर्कशॉप जैसी लग्जरी सुविधाएं भी हैं.
बकिंघम पैलेस का इतिहास
यह बिल्डिंग असल में 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंघम के लिए बकिंघम हाउस के तौर पर बनाई गई थी. बाद में इसे किंग जॉर्ज III ने 1761 में क्वीन शार्लेट के लिए खरीद लिया था. 1837 में क्वीन विक्टोरिया यहां ऑफीशियली रहने वाली पहली मोनार्क बनीं. बस तभी से ही यह ब्रिटिश रॉयल्टी का मुख्य घर बना हुआ है.
महल के झंडे से एक अनोखी परंपरा भी जुड़ी हुई है. जब भी मोनार्क मौजूद होते हैं तो रॉयल स्टैंडर्ड झंडा महल के ऊपर लहराता है. इसी के साथ अगर मोनार्क मौजूद नहीं होते तो यूनियन जैक दिखाया जाता है.
एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर
मुंबई में मुकेश अंबानी का एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर है. इसकी अनुमानित कीमत 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा है. एंटीलिया लगभग चार लाख स्क्वायर फीट में फैला है और 570 फीट ऊंचा है. इस इमारत में 27 मंजिलें हैं. 6 मंजिलें पूरी तरह से पार्किंग के लिए हैं जिनमें 168 लग्जरी कारों के लिए जगह है. इतना ही नहीं बल्कि छत पर तीन हेलीपैड भी हैं.
एंटीलिया में कई तरह की लग्जरी सुविधाएं हैं. इनमें 50 सीटों वाला एक प्राइवेट सिनेमा, कई स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, योगा स्टूडियो और डांस स्टूडियो शामिल हैं. इसकी सबसे खास बात एक स्नो रूम है. यह स्नो रूम मुंबई की गर्मी से राहत देने के लिए आर्टिफिशियल बर्फ बनाता है. इसी के साथ इस बिल्डिंग को आठ मेग्नीट्यूड तक के भूकंप झेलने के लिए डिजाइन किया गया है.
