हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षासीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

दिल्ली के CM श्री स्कूलों में नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं. अगर आप भी अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं तो फॉर्म भरते समय इन 5 बड़ी गलतियों से जरूर बचें, नहीं तो आवेदन रद्द हो सकता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Feb 2026 08:32 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. खास तौर पर CM श्री स्कूलों को लेकर अभिभावकों में काफी उत्साह है, क्योंकि यहां पढ़ाई के साथ-साथ बेहतर सुविधाएं भी मिलती हैं. ये स्कूल दिल्ली शिक्षा विभाग के तहत चलते हैं और आधुनिक व्यवस्था के लिए जाने जा रहे हैं.लेकिन ध्यान रहे, एडमिशन फॉर्म भरते समय अगर जरा सी भी गलती हो गई तो आवेदन रद्द हो सकता है. इसलिए हर जानकारी ध्यान से भरना बहुत जरूरी है. 

किस क्लास के लिए कैसे होगा एडमिशन?

एडमिशन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। नर्सरी, केजी और कक्षा-1 के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होंगे। अभिभावकों को अपने घर के पास स्थित स्कूल से फॉर्म लेना होगा और तय समय के अंदर वहीं जमा करना होगा। वहीं कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। इसके लिए अभिभावकों को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Directorate of Education Delhi पर जाकर आवेदन करना होगा।


नर्सरी से कक्षा-1 के लिए आवेदन 02 मार्च 2026 से शुरू होकर 16 मार्च 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे. कक्षा 6, 9 और 11 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च 2026 है.20 मार्च 2026 को लकी ड्रॉ आयोजित किया जाएगा और 23 मार्च 2026 को चयनित छात्रों की सूची जारी कर दी जाएगी. पूरी दाखिला प्रक्रिया 02 अप्रैल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी. इसलिए आखिरी दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा.

आयु सीमा क्या है?
एडमिशन के लिए आयु सीमा 31 मार्च 2026 को आधार मानकर तय की गई है. नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 वर्ष के बीच होनी चाहिए. केजी के लिए 4 से 5 वर्ष और कक्षा-1 के लिए 5 से 6 वर्ष की आयु अनिवार्य है. यदि उम्र तय सीमा से एक दिन भी कम या अधिक है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए जन्मतिथि भरते समय विशेष ध्यान रखें.


दिल्ली निवासी होना है जरूरी

सीएम श्री स्कूलों में दाखिले के लिए छात्र का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है. पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बिजली या पानी का बिल मान्य होंगे.किराए के मकान में रहने वाले अभिभावकों को वैध रेंट एग्रीमेंट भी देना होगा. फॉर्म में भरा गया पता और दस्तावेजों में दिया गया पता एक जैसा होना चाहिए.

सरकारी नियमों के अनुसार एससी वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, एसटी वर्ग के लिए 7.5 प्रतिशत और दिव्यांग बच्चों के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई हैं. यदि किसी वंचित या दिव्यांग छात्र के पास तुरंत दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कागज जमा करना जरूरी होगा.

जरूरी डॉक्यूमेंट
एडमिशन के समय जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसके अलावा दिल्ली निवासी होने का प्रमाण, बच्चे की हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो और यदि लागू हो तो जाति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी है. कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को पिछली कक्षा की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा.प्रवेश मिलने के बाद छह महीने के भीतर टीकाकरण कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा.

फॉर्म भरते समय इन 5 गलतियों से बचें

सबसे पहली गलती आयु सीमा का गलत आकलन करना है। कई बार अभिभावक उम्र ठीक से जांचे बिना फॉर्म भर देते हैं, जिससे आवेदन अस्वीकार हो सकता है.दूसरी बड़ी गलती गलत या अधूरा निवास प्रमाण देना है. यदि दस्तावेजों में दिल्ली का पता स्पष्ट नहीं है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है.
तीसरी गलती ऑनलाइन आवेदन में स्कूल की प्राथमिकता सोच-समझकर न भरना है.एक बार स्कूल अलॉट हो जाने के बाद बदलाव का विकल्प नहीं मिलेगा. चौथी गलती धुंधले या अधूरे दस्तावेज अपलोड करना है. स्पष्ट और साफ स्कैन कॉपी अपलोड करना जरूरी है. पांचवीं और सबसे आम गलती आखिरी दिन आवेदन करना है. अंतिम समय में वेबसाइट स्लो हो सकती है या तकनीकी समस्या आ सकती है, जिससे आवेदन अधूरा रह सकता है.

ये भी पढ़ें: जिस किताब की वजह से विवाद में फंसा NCERT, उसके डायरेक्टर कितने पढ़े-लिखे? जानें उनकी सैलरी



Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 28 Feb 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
शिक्षा
Jobs 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
शिक्षा
इस राज्य में निकली सिविल जज की भर्ती, जानें आवेदन का पूरा तरीका
इस राज्य में निकली सिविल जज की भर्ती, जानें आवेदन का पूरा तरीका
शिक्षा
जामिया मिलिया इस्लामिया में नया बीटेक कोर्स, इस तरह मिलेगा एडमिशन
जामिया मिलिया इस्लामिया में नया बीटेक कोर्स, इस तरह मिलेगा एडमिशन
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: किस बात पर बीच डिबेट गुस्साए फडणवीस ? । Ideas Of India Summit
UP News: Amity School की बड़ी लापरवाही, बस में कैद रहा मासूम, 7 घंटे बाद रोता मिला... | Noida
Crime News: बैंड, बाजा और 'हाहाकार' ! | Sansani
Ishan Khattar Full Interview: बदलते समाज की आईना बन पाया बॉलीवुड ? । Ideas Of India Summit
Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
बिहार
PUSU Live: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज, शाम को होगी मतगणना, जानें क्या है तैयारी
PUSU Live: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज, शाम को होगी मतगणना, जानें क्या है तैयारी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
हेल्थ
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget