जरा-से बुखार में क्यों कांपने लगता है पूरा शरीर, कैसे हिल जाता है सिस्टम?

हमारे दिमाग के भीतर 'हाइपोथैलेमस' नाम का एक बेहद खास हिस्सा मौजूद होता है, जो शरीर के तापमान को संतुलित रखने का काम करता है. इसे हम शरीर का कुदरती थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं. जब भी कोई खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उससे मुकाबला करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम 'पायरोजीन' नामक रसायन रिलीज करता है.