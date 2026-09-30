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जरा-से बुखार में क्यों कांपने लगता है पूरा शरीर, कैसे हिल जाता है सिस्टम?
बुखार में शरीर का कांपना इम्यून सिस्टम द्वारा कीटाणुओं को मारने के लिए तापमान बढ़ाने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें दिमाग और मांसपेशियों के तालमेल से शरीर में गर्मी पैदा होती है.
मौसम में आ रहे बदलाव और बढ़ती नमी के बीच इन दिनों वायरल फीवर, फ्लू (H1N1) और डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. अक्सर ऐसा होता है कि हल्का सा बुखार आते ही इंसान का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और अंदरूनी महसूस होता है कि पूरा सिस्टम हिल गया है. हालांकि, यह किसी बड़ी अनहोनी का संकेत नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम की एक सोची-समझी प्रतिक्रिया है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर बुखार के दौरान हमारे शरीर के भीतर क्या-क्या बदलाव होते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 06:03 PM (IST)
Tags :Body Shivers In Fever
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