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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजशराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?

शराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?

Delhi Liquor Shops: दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. जानें इस दौरान कितना नुकसान होगा और एक दिन में शराब की बिक्री से दिल्ली कितना कमाती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Oct 2026 05:17 PM (IST)
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  • दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को शराब दुकानें बंद रहेंगी।
  • बंदी से सरकार को 40 करोड़ राजस्व का नुकसान होगा।
  • खुदरा कारोबार को 70 करोड़ रुपये बिक्री का घाटा होगा।
  • सरकार प्रतिदिन 20 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व कमाती है।

Delhi Liquor Shops: जब राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें बंद होती हैं तो इसका असर न सिर्फ ग्राहकों पर बल्कि सरकारी खजाने पर भी पड़ता है. आबकारी विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को पूरी दिल्ली में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. 2 दिन की इस बंदी से करोड़ों रुपये की खुदरा बिक्री पर असर पड़ने और सरकार के आबकारी राजस्व में कमी आने की उम्मीद है.

इसी बीच आइए जानते हैं कि दिल्ली शराब की दुकानों से हर दिन कितना कमाती है और इन दो दिनों में कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है.

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दिल्ली शराब टैक्स से रोजाना कितना कमाती है 

शराब की बिक्री दिल्ली सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा जरिया है. आंकड़ों के मुताबिक राजधानी भर में शराब की दुकानों से रोजाना लगभग ₹35 करोड़ का खुदरा कारोबार होता है. इस रकम में से लगभग 20 करोड़ आबकारी राजस्व के तौर पर सरकार के पास जाते हैं.

यह कमाई सरकारी खजाने में योगदान देती है और सार्वजनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करती है. यह आंकड़े दिल्ली में शराब की बिक्री के आर्थिक महत्व को भी दिखाते हैं. यहां कई खुदरा दुकानें अलग-अलग इलाकों में ग्राहकों को सेवा देती हैं. जब ये दुकानें बंद रहती हैं तो बिक्री कुछ समय के लिए रुक जाती है. इससे व्यापारियों के कारोबार और सरकार के रोजाना के राजस्व संग्रह पर असर पड़ता है. 


शराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?

2 दिन की बंदी के दौरान दिल्ली को कितना नुकसान होगा? 

9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानों के बंद होने से काफी आर्थिक असर पड़ने की उम्मीद है. रोजाना के अनुमानों के आधार पर दिल्ली सरकार को दो दिनों में आबकारी राजस्व के तौर पर लगभग 40 करोड़ का नुकसान हो सकता है. 

खुदरा शराब कारोबार पर भी असर पड़ने की उम्मीद है. रोजाना ₹35 करोड़ की बिक्री के अनुमान के साथ व्यापारियों का लगभग ₹70 करोड़ का खुदरा कारोबार बंदी के दौरान रुक सकता है. वास्तविक आर्थिक असर ग्राहकों की मांग, बंदी के समय और इस बात पर निर्भर कर सकता है कि क्या खरीदारी दूसरे दिनों में की जाती है. 

मासिक कमाई और सालाना राजस्व लक्ष्य 

दिल्ली का शराब कारोबार सालभर सरकार के खजाने में एक बड़ा योगदान देता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब से सरकार की मासिक कमाई ₹340 करोड़ से ज्यादा है. इसी के साथ 2026 फाइनेंशियल ईयर के लिए सालाना रेवेन्यू का लक्ष्य ₹7200 करोड़ बताया गया है. 

हालांकि रोजाना और महीने के अनुमान पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं. ₹20 करोड़ रोजाना के हिसाब से 30 दिनों में एक्साइज रेवेन्यू लगभग 600 करोड़ होगा. इस अंतर से पता चलता है कि आंकड़ों में अलग-अलग रिपोर्टिंग अवधि या फिर रेवेन्यू कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. 

7200 करोड़ का सालाना लक्ष्य सरकार की व्यापक रेवेन्यू प्लानिंग में एक्साइज कलेक्शन के महत्व को दिखता है. असल कलेक्शन बिक्री की मात्रा, लागू ड्यूटी, लाइसेंसिंग व्यवस्था और दूसरी वजहों पर निर्भर करता है. 


शराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?

दिवाली से पहले शराब की बिक्री क्यों बढ़ती है? 

त्योहार दिल्ली में शराब की बिक्री पर काफी असर डाल सकते हैं. दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले अक्सर मांग बढ़ जाती है क्योंकि लोग पार्टियों और सामाजिक मौकों के लिए खरीदारी करते हैं. यही वजह है कि त्योहारों के दौरान रेवेन्यू कलेक्शन आम दिनों की तुलना में काफी ज्यादा हो सकता है. 

दिवाली से ठीक पहले एक दिन में ₹61.56 करोड़ के एक्साइज रेवेन्यू कलेक्शन का जिक्र है. इससे पता चलता है कि खरीदारी के व्यस्त समय में सरकार के लिए कितना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है. इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि शराब की दुकान बंद होने का समय क्यों मायने रखता है. ज्यादा मांग वाले समय में दुकान बंद होने का असर आम दिनों में बंद होने की तुलना में आर्थिक रूप से अलग हो सकता है.

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व्यापारियों और सरकारी खजाने पर दुकान बंद होने का क्या असर पड़ता है?

2 दिन दुकान बंद रहने का असर सिर्फ शराब की तुरंत बिक्री पर नहीं पड़ता है. रिटेलर्स के कारोबार में रुकावट आ सकती है और इससे जुड़ी कमर्शल गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है. सरकार के लिए दुकान बंद रहने के दौरान कम बिक्री का मतलब आम दिनों की तुलना में कम एक्साइज कलेक्शन हो सकता है. इसके बाद भी सरकार को 40 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमानित नुकसान और रिटेल बिक्री पर 70 करोड़ का असर औसत दैनिक आंकड़ों पर आधारित है. इन्हें पक्के नुकसान के बजाय अनुमान के तौर पर समझा जाना चाहिए.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 05:17 PM (IST)
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Delhi Liquor Shops Liquor Shop Closure Delhi Excise Revenue
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