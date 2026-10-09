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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नतीजे एक बार फिर दिखाते हैं कि...', उप चुनावों में बीजेपी की जीत पर क्या बोले पीएम मोदी

'नतीजे एक बार फिर दिखाते हैं कि...', उप चुनावों में बीजेपी की जीत पर क्या बोले पीएम मोदी

उप चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि लोगों का भाजपा-एनडीए के सुशासन के एजेंडे से गहरा जुड़ाव है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 11:43 PM (IST)
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उप चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह जीत सुशासन के एजेंडे पर जनता के गहरे भरोसे का प्रतीक है. प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के लगातार मिल रहे आशीर्वाद के लिए उनका आभार. 

पीएम मोदी ने कहा कि असम के नगांव उप चुनाव और नंदीग्राम व रेजीनगर (पश्चिम बंगाल) के विधानसभा चुनाव के नतीजे एक बार फिर दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा-एनडीए के सुशासन के एजेंडे से गहरा जुड़ाव है. पीएम मोदी ने जीत हासिल करने वाले सभी बीजेपी उम्मीदवारों को बधाई दी और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की.

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क्या बोले पीएम मोदी 
पीएम मोदी ने कहा कि मैं जीत हासिल करने वाले भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देता हूं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की भी सराहना करता हूं. पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. यहां बीजेपी के शंखरावह सरकार ने 1,29,914 वोट हासिल कर 75 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की. 

नंदीग्राम सीट, जिसे कभी ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई के लिए जाना जाता था, वहां भी बीजेपी ने अपना दबदबा बनाए रखा है. इसी तरह असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है. इस सीट को असम में बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहां की जीत ने एक बार फिर पूर्वोत्तर में पार्टी की पकड़ को मजबूत किया है. 

प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी दलों को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि मैं पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट पर जीत के लिए एनडीए के अपने अहम सहयोगी, एआईएनआरसी को भी बधाई देता हूं. पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन में शामिल ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) ने थट्टनचावडी सीट पर जीत दर्ज की है. पीएम मोदी ने अपने संदेश के अंत में कहा कि यह जनादेश हमें और मजबूती देगा, क्योंकि हम लोगों की भलाई और उनके बेहतर व समृद्ध भविष्य की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. 

नितिन नवीन का बयान
उप चुनावों में बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "जनता का विश्वास, विकास की विजय." उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों तथा असम की नगांव लोकसभा सीट पर भाजपा की शानदार जीत और पुडुचेरी की थट्टानचावडी विधानसभा सीट पर हमारे सहयोगी दल AINRC की विजय ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की राजनीति के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 09 Oct 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
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