कौन हैं शांति का नोबेल पाने वाली नावी पिल्लै, भारत से इनका क्या कनेक्शन?

अंतरराष्ट्रीय कानून में ऐतिहासिक सुधार लाने और दुनिया भर के पीड़ितों की आवाज बनने वाली भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी जज नवनेथम नावी पिल्लै को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है. नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल कमेटी ने इस प्रतिष्ठित सम्मान की घोषणा करते हुए उनके लंबे और साहसिक कानूनी सफर को सराहा गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई दिग्गज रेस में थे, लेकिन शांति का यह सबसे बड़ा सम्मान 85 वर्षीय नावी पिल्लै के नाम रहा, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और हिंसा रोकने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया. आइए इनके भारत कनेक्शन के बारे में समझ लेते हैं.

ओस्लो में हुई ऐतिहासिक घोषणा

नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल जूरी ने अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में अभूतपूर्व योगदान के लिए नावी पिल्लै के नाम पर मुहर लगाई गई. 85 वर्ष की उम्र में भी मानवाधिकारों के लिए मुखर रहने वाली पिल्लै ने दुनिया भर के तमाम शक्तिशाली नेताओं और सरकारों को हिंसा तथा मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए कटघरे में खड़ा किया है. जूरी का मानना है कि उन्होंने न केवल युद्ध और संघर्ष से प्रभावित बेबस पीड़ितों के दिलों में इंसाफ की उम्मीद जगाई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून को एक नया मानवीय आयाम भी प्रदान किया.

कौन हैं नावी पिल्लै?

नावी पिल्लै का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में हुआ था. उस दौर में देश रंगभेद की गंभीर विभीषिका से जूझ रहा था. उन्होंने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कानून की पढ़ाई पूरी की और साल 1967 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की. वह दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस खोलने वाली पहली अश्वेत महिला वकील बनीं. इस दौर में उन्होंने बिना किसी डर के रंगभेद विरोधी नेताओं और जेल में बंद राजनीतिक बंदियों के मुकदमों की पैरवी की.

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अश्वेतों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष

वकालत के शुरुआती दौर से ही नावी पिल्लै का यह अडिग विश्वास था कि पुलिस हिरासत या जेल में बंद होने से किसी भी व्यक्ति के मौलिक और बुनियादी मानवीय अधिकार खत्म नहीं हो जाते. उन्होंने हमेशा समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा को अपने काम का मुख्य आधार बनाया. रंगभेद की दमनकारी व्यवस्था के सामने झुकने के बजाय उन्होंने देश के कठोर कानूनों का सहारा लेकर ही शोषितों को न्याय दिलाया, जिससे उनकी पहचान एक निडर और निष्पक्ष कानूनी योद्धा के रूप में स्थापित हो गई.

रवांडा नरसंहार और यौन हिंसा पर फैसला

पिल्लै के शानदार कानूनी करियर का सबसे ऐतिहासिक मोड़ 1994 के रवांडा नरसंहार के मुकदमों की सुनवाई रहा, जिसमें लाखों बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ था. अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में उन्हें 1995 में जज नियुक्त किया गया और 1999 से 2003 तक वे इसकी अध्यक्ष रहीं. जीन-पॉल अकायेसु के चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए उनके न्यायाधिकरण ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि युद्ध के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन हिंसा को भी नरसंहार का अपराध माना जाएगा.

संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की बुलंद आवाज

रवांडा न्यायाधिकरण में अपनी सेवाएं देने के बाद पिल्लै साल 2003 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में जज के रूप में चुनी गईं. इसके बाद वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने उन्हें मानवाधिकार मामलों का उच्चायुक्त नियुक्त किया. अगस्त 2014 तक इस शीर्ष पद पर रहते हुए उन्होंने वैश्विक स्तर पर तानाशाहों और मानवाधिकारों का हनन करने वाली हुकूमतों के खिलाफ बिना किसी पक्षपात के पूरी ताकत से आवाज उठाई.

भारत से नावी पिल्लै का गहरा नाता

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नावी पिल्लै का भारत से बहुत पुराना और अटूट पारिवारिक संबंध है. उनकी जड़ें भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं. करीब 130 साल पहले, 1890 के दशक में ब्रिटिश शासन काल के दौरान उनके दादा-दादी को भारत से बतौर अनुबंधित मजदूर दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर ले जाया गया था, जहां उन्होंने गन्ने के खेतों में हाड़-तोड़ मेहनत की थी. इस तरह एक साधारण प्रवासी मजदूर परिवार से निकलकर वैश्विक पटल पर छा जाने तक की यह कहानी बेहद प्रेरणादायक है.





नावी पिल्लै का परिवार

पिल्लै के पारिवारिक ताने-बाने को समझें तो उनके दादा तमिलनाडु से डरबन आकर बसे थे. उनके पिता का नाम नरैनसामी नायडू था, जो अपने परिवार का गुजर-बसर करने के लिए बस ड्राइवर का काम करते थे और अतिरिक्त कमाई के लिए समुद्र में जाकर मछली भी पकड़ा करते थे. उनकी मां संथामा नायडू एक साधारण गृहिणी थीं, जिनका विवाह महज 16 वर्ष की बेहद कम उम्र में हो गया था. उनके परिवार ने रंगभेद के दौर में भारी आर्थिक तंगहाली झेली, फिर भी उनके माता-पिता ने बेटियों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

माता-पिता, पति और बेटियों का साथ

नरैनसामी और संथामा नायडू के कुल आठ बच्चे थे, जिनमें नावी पिल्लै अपनी बहन-भाइयों में पांचवीं संतान हैं. साल 1962 में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात परंजोती गैबी एंथनी पिल्लै से हुई, जो स्वयं भी भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी वकील और रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे. दोनों ने जनवरी 1965 में विवाह रचाया, जिसके बाद उनका नाम नायडू से बदलकर पिल्लै हो गया. गैबी पिल्लै का अब स्वर्गवास हो चुका है. इस दंपती की दो बेटियां हैं, जो उनकी इस गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही हैं.

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