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स्टेडियम से एयरपोर्ट तक, पीएम मोदी के नाम पर किन मशहूर जगहों के नाम?

उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. आइए जानें कि और कौन सी जगहें हैं जो कि पीएम मोदी के नाम पर हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Oct 2026 07:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब देश के प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा. राज्य सरकार ने जेवर हवाई अड्डे का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' करने का प्रस्ताव पास किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बड़े फैसले की घोषणा की. यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के ऐतिहासिक मौके पर उठाया गया है. आइए जानते हैं देश की उन अन्य प्रमुख और चर्चित जगहों के बारे में, जो पहले से ही पीएम मोदी के नाम पर दर्ज हैं.

जेवर एयरपोर्ट का नया नाम

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' रखने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पीएम मोदी के जनसेवा और नेतृत्व के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह सम्मान दिया जा रहा है. उन्होंने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलावों और सांस्कृतिक विरासत के विकास का श्रेय भी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया.

दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम

गुजरात के अहमदाबाद में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है. पहले इस विशाल खेल परिसर को मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 1 लाख 30 हजार से भी अधिक दर्शकों की है. पुनर्निर्माण के बाद इस भव्य स्टेडियम का नाम 'नरेंद्र मोदी स्टेडियम' रखा गया, जहां कई ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय मैच और बड़े वैश्विक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं.

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स्टेडियम से एयरपोर्ट तक, पीएम मोदी के नाम पर किन मशहूर जगहों के नाम?

अहमदाबाद का प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज

अहमदाबाद में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे एक बड़े संस्थान का नाम भी पीएम मोदी के नाम पर रखा गया है. शहर के मणिनगर इलाके में स्थित इस प्रमुख मेडिकल संस्थान को 'नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज' के नाम से जाना जाता है. अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) द्वारा संचालित इस मेडिकल कॉलेज में हर साल सैकड़ों छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं. स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में इस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है.

सिक्किम की खूबसूरत सड़क

पूर्वोत्तर के खूबसूरत पहाड़ी राज्य सिक्किम में एक प्रमुख सड़क का नाम पीएम मोदी के नाम पर समर्पित किया गया है. गंगटोक के पास स्थित इस सड़क को 'नरेंद्र मोदी मार्ग' नाम दिया गया है. यह मार्ग न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में आवाजाही और पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों का भी प्रतीक है. सिक्किम की स्थानीय सरकार और लोगों ने प्रधानमंत्री के योगदान को सम्मानित करने के लिए इस सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया था.

सार्वजनिक जीवन का सम्मान

भारत में खेल मैदानों, शिक्षण संस्थानों, सड़कों और अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाओं के नाम प्रधानमंत्री मोदी से जोड़े गए हैं. किसी भी राष्ट्रनायक के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों का नामकरण उनके द्वारा देश सेवा में दिए गए योगदान को याद रखने का एक पारंपरिक तरीका है. जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने से उत्तर प्रदेश के विकास मानचित्र पर एक और नया अध्याय जुड़ गया है, जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने में मदद करेगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 07:21 PM (IST)
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Jewar Noida International Airport Narendra Modi International Airport
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