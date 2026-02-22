एक्सप्लोरर
Black Hole Sound: ब्लैक होल के पास से क्यों आती हैं आवाजें, क्या है इसका रहस्य?
Black Hole Sound: ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल के पास से आवाजें आती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.
Black Hole Sound: दशकों से ब्लैक होल को शांत कॉस्मिक मॉन्स्टर के तौर पर देखा जाता रहा है. यह स्पेस में ऐसे हिस्से है जो इतने घने होते हैं की रोशनी भी उनकी ग्रेविटी से बच नहीं सकती. कहा जाता है कि ब्लैक होल के पास से अजीब आवाज आती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
Published at : 22 Feb 2026 06:17 PM (IST)
