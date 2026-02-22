वैसे तो स्पेस काफी हद तक एक वैक्यूम है लेकिन गैलेक्सी क्लस्टर में काफी ज्यादा गर्म गैस होती है. जब कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल मैटर को अंदर खींचता है या पावरफुल एनर्जी जेट निकलता है तो यह इस गैस में प्रेशर वेव्स बनाता है. ये रिपल्स गैस में वैसे ही चलती है जैसे साउंड वेव हवा में चलती है.