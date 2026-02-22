हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Black Hole Sound: ब्लैक होल के पास से क्यों आती हैं आवाजें, क्या है इसका रहस्य?

Black Hole Sound: ब्लैक होल के पास से क्यों आती हैं आवाजें, क्या है इसका रहस्य?

Black Hole Sound: ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल के पास से आवाजें आती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Feb 2026 06:17 PM (IST)
Black Hole Sound: दशकों से ब्लैक होल को शांत कॉस्मिक मॉन्स्टर के तौर पर देखा जाता रहा है. यह स्पेस में ऐसे हिस्से है जो इतने घने होते हैं की रोशनी भी उनकी ग्रेविटी से बच नहीं सकती. कहा जाता है कि ब्लैक होल के पास से अजीब आवाज आती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

ब्लैक होल असल में काफी ज्यादा डेंसिटी वाला एक ग्रेविटेशनल सेंटर होता है. अब क्योंकि स्पेस ज्यादातर खाली होता है इस वजह से साउंड वेव नैचुरली उस तरह से नहीं चल सकती जैसे वह पृथ्वी पर चलती हैं. इसका मतलब है कि ब्लैक होल पारंपरिक तरीके से आवाज नहीं बनाता.
वैसे तो स्पेस काफी हद तक एक वैक्यूम है लेकिन गैलेक्सी क्लस्टर में काफी ज्यादा गर्म गैस होती है. जब कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल मैटर को अंदर खींचता है या पावरफुल एनर्जी जेट निकलता है तो यह इस गैस में प्रेशर वेव्स बनाता है. ये रिपल्स गैस में वैसे ही चलती है जैसे साउंड वेव हवा में चलती है.
Published at : 22 Feb 2026 06:17 PM (IST)
Black Hole Sound Space Sound Waves Sonification

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

