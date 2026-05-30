हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMount Everest: माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कैसे मिलती है परमिशन, जानें कौन देता है मंजूरी

Mount Everest: माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कैसे मिलती है परमिशन, जानें कौन देता है मंजूरी

Mount Everest: एवरेस्ट पर चढ़ना इतना आसान नहीं है. इसके लिए काफी ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती है. आइए जानते हैं कि कौन देता है इसकी मंजूरी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 May 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र और 15,000 डॉलर परमिट शुल्क लगता है।

Mount Everest: दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ हिम्मत या फिर शारीरिक ताकत की बात नहीं है. किसी भी पर्वतारोही को चोटी की तरफ चढ़ाई शुरू करने से पहले सरकारी अधिकारियों से आधिकारिक अनुमति लेनी पड़ती है. ज्यादातर पर्वतारोही नेपाल के दक्षिणी रास्ते से एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं. यहां नेपाल सरकार के पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वह चढ़ाई के परमिट जारी करे. वहीं जो लोग तिब्बत की तरफ से उत्तरी रास्ते से चढ़ना चाहते हैं उन्हें चीन तिब्बत पर्वतारोहण संघ से अनुमति लेनी पड़ती है.

पर्वतारोही सीधे आवेदन नहीं कर सकते 

सबसे जरूरी नियमों में से एक यह है कि कोई भी पर्वतारोही अकेले एवरेस्ट के परमिट के लिए सीधे आवेदन नहीं कर सकता. हर आवेदक को नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त किसी ट्रैकिंग या फिर पर्वतारोहण एजेंसी के जरिए ही पंजीकरण करवाना होता है. यह एजेंसी कागजात, सामान ढुलाई, शेरपा का इंतजाम, गाइड, बीमा और सरकारी अधिकारियों से बातचीत का काम संभालती हैं. 

अनुभव की शर्तें 

बीते कुछ सालों में पहाड़ पर होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या और भीड़भाड़ की चिंताओं को देखते हुए नेपाल ने एवरेस्ट पर चढ़ने वालों के लिए पात्रता के नियम और भी ज्यादा कड़े कर दिए हैं. मौजूदा नियमों के मुताबिक एवरेस्ट के परमिट के लिए योग्य माने जाने से पहले पर्वतारोहियों के पास नेपाल में 7000 मीटर से ज्यादा ऊंचे कम से कम एक पहाड़ पर चढ़ने का प्रमाणित अनुभव होना जरूरी है. अधिकारियों का ऐसा मानना है कि इस शर्त से यह पक्का करने में मदद मिलती है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की कोशिश करने से पहले पर्वतारोही ऊंचाई वाले इलाकों की मुश्किल परिस्थितियों और जीवित रहने की बुनियादी तकनीक को पहले से ही समझते हों. 

चिकित्सा फिटनेस जरूरी 

एवरेस्ट अभियानों के लिए शारीरिक और मानसिक फिटनेस काफी जरूरी मानी जाती है. हर आवेदक को एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि वह कम ऑक्सीजन वाले, ऊंचे इलाकों में, काफी खराब मौसम की स्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम हैं.  डॉक्टर दिल की सेहत, फेफड़ों की क्षमता, ब्लड प्रेशर और कुल मिलाकर सहनशक्ति जैसे कारकों की जांच करते हैं.

एवरेस्ट पर चढ़ने का परमिट शुल्क 

एवरेस्ट पर चढ़ना दुनिया के सबसे महंगे पर्वतारोहण अभियानों में से एक माना जाता है. विदेशी पर्वतारोहियों के लिए परमिट शुल्क बढ़ाकर 15,000 डॉलर प्रति व्यक्ति कर दिया गया है. इसके मुकाबले नेपाली नागरिकों से काफी कम रकम, लगभग 75000 नेपाली रुपये लिए जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः फ्रांस नहीं बल्कि यहां हुआ था फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार, जानें फिर कैसे पड़ा इसका यह नाम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 30 May 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Mount Everest Nepal Tourism Everest Permit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Mount Everest: माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कैसे मिलती है परमिशन, जानें कौन देता है मंजूरी
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कैसे मिलती है परमिशन, जानें कौन देता है मंजूरी
जनरल नॉलेज
Ethanol Fuel: क्या पेट्रोल की तरह‌ एलपीजी में भी मिलाया जा सकता है एथेनॉल, जानें क्या कहता है साइंस
क्या पेट्रोल की तरह‌ एलपीजी में भी मिलाया जा सकता है एथेनॉल, जानें क्या कहता है साइंस
जनरल नॉलेज
NEET Paper Security: दुनिया के किन देशों में सेना कराती है बड़े एग्जाम, कैसे होती है क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा?
दुनिया के किन देशों में सेना कराती है बड़े एग्जाम, कैसे होती है क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा?
जनरल नॉलेज
French Fries: फ्रांस नहीं बल्कि यहां हुआ था फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार, जानें फिर कैसे पड़ा इसका यह नाम?
फ्रांस नहीं बल्कि यहां हुआ था फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार, जानें फिर कैसे पड़ा इसका यह नाम?
Advertisement

वीडियोज

CNG Price Hike: आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका! सीएनजी की कीमतों में अचानक हुआ भारी उछाल! | Mumbai
Karnataka CM : CLP मीटिंग से ठीक पहले DK Shivakumar के हाथ से फिसली बाजी? | Siddaramaiah | Breaking
Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई पूरी डिटेल 
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई डिटेल 
दिल्ली NCR
दिल्ली: ईद की खुशियों में मौत का मातम! जहांगीरपुरी में सिगरेट के विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या
दिल्ली: ईद की खुशियों में मौत का मातम! जहांगीरपुरी में सिगरेट के विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या
आईपीएल 2026
Riyan Parag Statement: '215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
'215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार ने घटाई RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा, बोले- 'मैंने कभी भी...'
राजस्थान: भजनलाल सरकार ने घटाई RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा, बोले- 'मैंने कभी भी...'
शिक्षा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget