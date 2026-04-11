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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMosquito Sound: रात में ही क्यों सुनाई देती है मच्छरों की भिन-भिन, दिन होते ही कहां हो जाते हैं गायब?

Mosquito Sound: रात में ही क्यों सुनाई देती है मच्छरों की भिन-भिन, दिन होते ही कहां हो जाते हैं गायब?

Mosquito Sound: अक्सर ही रात में मच्छरों की भिन-भिन आवाज सुनाई देती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Apr 2026 07:57 AM (IST)
Mosquito Sound: अक्सर ही रात में मच्छरों की भिन-भिन आवाज सुनाई देती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Mosquito Sound: अक्सर ही रात में आपको अपने कान के पास मच्छरों की भिन-भिन की आवाज सुनाई देती होगी. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह आवाज सिर्फ रात को ही क्यों सुनाई देती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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जो भिनभिनाहट आप सुनते हैं वह कोई जानबूझकर की गई आवाज नहीं होती बल्कि मच्छरों के पंखों के तेजी से फड़फड़ाने की आवाज होती है. उनके पंख हर सेकंड लगभग 300 से 600 बार फड़फड़ाते हैं. इससे हवा में कंपन पैदा होती है.
जो भिनभिनाहट आप सुनते हैं वह कोई जानबूझकर की गई आवाज नहीं होती बल्कि मच्छरों के पंखों के तेजी से फड़फड़ाने की आवाज होती है. उनके पंख हर सेकंड लगभग 300 से 600 बार फड़फड़ाते हैं. इससे हवा में कंपन पैदा होती है.
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मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की गर्मी की तरफ आकर्षित होते हैं. जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड की गंध का पीछा करते हुए सीधे आपके चेहरे तक पहुंच जाते हैं. क्योंकि आपके कान पास ही होते हैं इस वजह से भिनभिनाहट की आवाज खास तौर पर तेज और परेशान करने वाली लगती है.
मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की गर्मी की तरफ आकर्षित होते हैं. जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड की गंध का पीछा करते हुए सीधे आपके चेहरे तक पहुंच जाते हैं. क्योंकि आपके कान पास ही होते हैं इस वजह से भिनभिनाहट की आवाज खास तौर पर तेज और परेशान करने वाली लगती है.
Published at : 11 Apr 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Mosquito Sound Mosquito Behavior Night Insects

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