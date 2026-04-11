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Mosquito Sound: रात में ही क्यों सुनाई देती है मच्छरों की भिन-भिन, दिन होते ही कहां हो जाते हैं गायब?
Mosquito Sound: अक्सर ही रात में मच्छरों की भिन-भिन आवाज सुनाई देती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Mosquito Sound: अक्सर ही रात में आपको अपने कान के पास मच्छरों की भिन-भिन की आवाज सुनाई देती होगी. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह आवाज सिर्फ रात को ही क्यों सुनाई देती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 11 Apr 2026 07:57 AM (IST)
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रात में ही क्यों सुनाई देती है मच्छरों की भिन-भिन, दिन होते ही कहां हो जाते हैं गायब?
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion