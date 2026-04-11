मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की गर्मी की तरफ आकर्षित होते हैं. जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड की गंध का पीछा करते हुए सीधे आपके चेहरे तक पहुंच जाते हैं. क्योंकि आपके कान पास ही होते हैं इस वजह से भिनभिनाहट की आवाज खास तौर पर तेज और परेशान करने वाली लगती है.