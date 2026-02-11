एक्सप्लोरर
एक जैसे क्यों नहीं होता भारतीय ट्रेनों का रंग? हर कोच के कलर की अलग है कहानी
भारतीय रेलवे में रंग सिर्फ डिजाइन नहीं हैं. ये एक तरह की भाषा हैं, जो बिना बोले यात्रियों को जानकारी देती हैं. आइए जानें कि हर कोच का अलग रंग क्या कहानी कहता है.
स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को देखते ही सबसे पहले नजर उसके रंग पर जाती है. कहीं नीले कोच, कहीं लाल, कहीं हरे तो कहीं ग्रे शेड में चमकती नई ट्रेनें. अक्सर लोग सोचते हैं कि ये रंग बस सुंदर दिखने के लिए होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं हटके है. भारतीय रेलवे में हर रंग अपने साथ एक पहचान, एक काम और एक कहानी बताता है. अगर आप ये राज समझ लें, तो अगली ट्रेन यात्रा आपको बिल्कुल अलग नजर से दिखेगी.
Published at : 11 Feb 2026 09:57 AM (IST)
