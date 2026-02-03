हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGray Hair Reasons: बढ़ती उम्र के साथ आखिर क्यों हो जाते हैं बाल सफेद, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Gray Hair Reasons: उम्र के साथ-साथ हमारे बाल धीरे-धीरे सफेद होने लगते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 Feb 2026 08:37 AM (IST)
Gray Hair Reasons: आईने में कुछ सफेद बाल देखना काफी हैरान करने वाला हो सकता है. लेकिन बालों का सफेद होना उम्र बढ़ने के सबसे नेचुरल संकेतों में से एक है. जबकि काफी लोग स्ट्रेस या फिर लाइफस्टाइल को इसकी वजह मानते हैं, लेकिन असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

बालों को उनका रंग मेलेनिन नाम के पिगमेंट से मिलता है. यह बालों के फॉलिकल्स के अंदर मेलानोसाइट्स नाम के खास सेल्स से बनाया जाता है. जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये सेल्स धीरे-धीरे मेलेनिन को बनाना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं. जब नए बाल बिना पर्याप्त पिगमेंट के उगते हैं तो वे ग्रे या फिर सफेद दिखते हैं.
बढ़ती उम्र के साथ शरीर बालों के फॉलिकल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जमा करना शुरू कर देता है. आमतौर पर एंजाइम इस केमिकल को तोड़ देते हैं लेकिन जब सिस्टम कमजोर हो जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों को अंदर से ब्लीच करना शुरू कर देते हैं. इससे वे ग्रे या फिर सफेद हो जाते हैं.
Embed widget