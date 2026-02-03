बालों को उनका रंग मेलेनिन नाम के पिगमेंट से मिलता है. यह बालों के फॉलिकल्स के अंदर मेलानोसाइट्स नाम के खास सेल्स से बनाया जाता है. जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये सेल्स धीरे-धीरे मेलेनिन को बनाना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं. जब नए बाल बिना पर्याप्त पिगमेंट के उगते हैं तो वे ग्रे या फिर सफेद दिखते हैं.