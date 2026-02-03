एक्सप्लोरर
Gray Hair Reasons: बढ़ती उम्र के साथ आखिर क्यों हो जाते हैं बाल सफेद, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
Gray Hair Reasons: उम्र के साथ-साथ हमारे बाल धीरे-धीरे सफेद होने लगते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Gray Hair Reasons: आईने में कुछ सफेद बाल देखना काफी हैरान करने वाला हो सकता है. लेकिन बालों का सफेद होना उम्र बढ़ने के सबसे नेचुरल संकेतों में से एक है. जबकि काफी लोग स्ट्रेस या फिर लाइफस्टाइल को इसकी वजह मानते हैं, लेकिन असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Published at : 03 Feb 2026 08:37 AM (IST)
