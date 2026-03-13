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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजStrait of Hormuz Route: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत आने में कितना वक्त लेता है एक शिप? समझ लें पूरा रूट

Strait of Hormuz Route: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत आने में कितना वक्त लेता है एक शिप? समझ लें पूरा रूट

Strait of Hormuz Route: हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट से एक टैंकर मुंबई पोर्ट पहुंचा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि स्ट्रेट से भारत आने में एक शिप कितना समय लेता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Mar 2026 08:37 AM (IST)
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Strait of Hormuz Route: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी दुनिया का ध्यान खींच दिया है.  यह पतला रास्ता दुनिया भर में तेल शिपमेंट के लिए एक जरूरी गेटवे है. हाल ही में पहला तेल टैंकर इस रास्ते को सफलतापूर्वक पार करके मुंबई पोर्ट पर पहुंचा. इसी बीच आइए जानते हैं कि जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से भारत तक पहुंचने में कितना समय लगता है.

कितना समय लगता है?

औसतन जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं. भारत के समुद्र तट पर जहाज के डेस्टिनेशन के आधार पर यात्रा का समय अलग-अलग होता है. जैसे अगर कोई जहाज लगभग 28 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चलता है तो वह कांधला पोर्ट तक लगभग 37 घंटे में पहुंच सकता है. मुंबई जाने वाले जहाजों को थोड़ा ज्यादा समय लगता है. होर्मुज स्ट्रेट से मुंबई तक की दूरी तय करने में ज्यादातर तेल टैंकरों को आमतौर पर लगभग 53 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. हालांकि अगर कार्गो भारत के पूर्वी तट के बंदरगाहों के लिए है तो यात्रा काफी लंबी हो जाती है.

पूर्वी तट के रास्ते में ज्यादा समय क्यों लगता है? 

पारादीप पोर्ट जैसे बंदरगाहों पर जाने वाले जहाज को भारत के दक्षिणी सिरे की चारों तरफ से गुजरना पड़ता है. इस रास्ते पर जहाजों को बंगाल की खाड़ी में घुसने से पहले श्रीलंका के चारों ओर से गुजरना पड़ता है. इससे यात्रा में कई और दिन लग जाते हैं. 

फारस की खाड़ी में शुरुआती पॉइंट

ज्यादातर तेल टैंकर अपनी यात्रा फारस की खाड़ी के अंदर बड़े बंदरगाहों से शुरू करते हैं. सबसे जरूरी डिपार्चर पॉइंट में से एक रास तनुरा पोर्ट है. यह दुनिया के सबसे बड़े तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल में से एक है. इन पोर्ट से टैंकर होर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं. 

सबसे सेंसिटिव हिस्सा 

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना यात्रा का सबसे सेंसिटिव स्टेज माना जाता है. इस इलाके में सुरक्षा चिंताओं की वजह से जहाजों को सख्त नेविगेशन रूट का पालन करना पड़ता है.  

स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार करने और ओमान के तट से गुजरने के बाद जहाज अरब सागर में प्रवेश करते हैं. यहां से रास्ता काफी आसान हो जाता है. इसके बाद टैंकर सीधे भारत के पश्चिमी तट की तरफ जाते हैं. 

दुनिया के सबसे जरूरी तेल रास्तों में से एक 

होर्मुज स्ट्रेट और भारत के बीच का समुद्री गलियारा दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी सप्लाई रास्तों में से एक है. भारत के कच्चे तेल के इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है. इस वजह से यह रास्ता देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी हो जाता है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 33 किमी चौड़े स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कैसे गुजरते हैं शिप, कैसे मैनेज किया जाता है ट्रैफिक?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 08:37 AM (IST)
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Strait Of Hormuz India Oil Imports Oil Tanker Route
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