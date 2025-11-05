हाथी मनुष्य की तरह पसीना नहीं बहा सकते. इसका मतलब होता है कि उन्हें शरीर की गर्मी बाहर निकालने के लिए किसी दूसरे तरीके की जरूरत होती है. हाथी के कानों में त्वचा के ठीक नीचे रक्त वाहिकाओं का एक घना जाल होता है. जब हाथी अपने कान फड़फड़ाते हैं तो यह गति इन वाहिकाओं को हवा के संपर्क में लाती है. इसके बाद रक्त संचार ठंडा हो जाता है. यह रक्त वापस से शरीर में प्रवाहित होता है जिससे हाथी का तापमान कम हो जाता है.