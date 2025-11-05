एक्सप्लोरर
Elephant Ears: इतने बड़े क्यों होते हैं हाथी के कान, क्या इससे उसे ज्यादा सुनाई देता है?
Elephant Ears: क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी के कान इतने बड़े क्यों होते हैं? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और साथ ही क्या होता है इन बड़े कानों का फायदा.
Elephant Ears: हाथी अपने बड़े कानों के लिए पहचाने जाते हैं. ये कान इन जानवरों के दैनिक जीवन और अस्तित्व में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं. हाथी के बड़े कान दो प्रमुख कार्य करते हैं. आइए जानते हैं कि हाथी के कान इतने बड़े क्यों होते हैं और क्या इनसे उन्हें ज्यादा सुनाई देता है.
Published at : 05 Nov 2025 03:18 PM (IST)
जनरल नॉलेज
