Time Free Zone: दुनियां के इस हिस्से में समय नहीं देखते लोग, पर्यटक भी यहां घड़ी पहनकर नहीं आते
Time Free Zone: सोमरॉय द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां पर लोग समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल नहीं करते. आइए जानते हैं क्या है वहां की खास बात.
Time Free Zone: दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर लोग घड़ियों का इस्तेमाल ही नहीं करते. आर्कटिक सर्किल के पास बसा एक छोटा सा सोमरॉय द्वीप अपनी समय मुक्त जीवन शैली के लिए मशहूर है. यहां की खास बात यह है कि अगर यहां कोई पर्यटक भी आता है तो वह भी अपनी घड़ी उतार कर आता है. आइए जानते हैं इस जगह के बारे में और जानकारी.
Published at : 23 Dec 2025 09:41 AM (IST)
