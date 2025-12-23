हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTime Free Zone: दुनियां के इस हिस्से में समय नहीं देखते लोग, पर्यटक भी यहां घड़ी पहनकर नहीं आते

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Dec 2025 09:41 AM (IST)
Time Free Zone: दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर लोग घड़ियों का इस्तेमाल ही नहीं करते. आर्कटिक सर्किल के पास बसा एक छोटा सा सोमरॉय द्वीप अपनी समय मुक्त जीवन शैली के लिए मशहूर है. यहां की खास बात यह है कि अगर यहां कोई पर्यटक भी आता है तो वह भी अपनी घड़ी उतार कर आता है. आइए जानते हैं इस जगह के बारे में और जानकारी.

1/6
सोमरॉय में 18 मई से 26 जुलाई तक आधी रात का सूरज दिखाई देता है. यहां लगभग 69 दिनों तक लगातार दिन की रोशनी रहती है. दिन और रात के बीच कोई खास अंतर न होने की वजह से यहां पर समय का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है.
सोमरॉय में 18 मई से 26 जुलाई तक आधी रात का सूरज दिखाई देता है. यहां लगभग 69 दिनों तक लगातार दिन की रोशनी रहती है. दिन और रात के बीच कोई खास अंतर न होने की वजह से यहां पर समय का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है.
2/6
सोमरॉय को मुख्य भूमि नॉर्वे से जोड़ने वाले पुल पर पर्यटक अक्सर अपनी घड़ियों को रेलिंग से बांधकर आते हैं. ऐसा खुद को समय की सीमा और पाबंदी से छुटकारा देने के प्रतीक के रूप में किया जाता है.
सोमरॉय को मुख्य भूमि नॉर्वे से जोड़ने वाले पुल पर पर्यटक अक्सर अपनी घड़ियों को रेलिंग से बांधकर आते हैं. ऐसा खुद को समय की सीमा और पाबंदी से छुटकारा देने के प्रतीक के रूप में किया जाता है.
Published at : 23 Dec 2025 09:41 AM (IST)
