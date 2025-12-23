सोमरॉय में 18 मई से 26 जुलाई तक आधी रात का सूरज दिखाई देता है. यहां लगभग 69 दिनों तक लगातार दिन की रोशनी रहती है. दिन और रात के बीच कोई खास अंतर न होने की वजह से यहां पर समय का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है.