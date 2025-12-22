हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRichest Mughal Emperor: मुगलों में कौन था सबसे अमीर बादशाह, जान लीजिए उनकी दौलत?

Richest Mughal Emperor: मुगलों में कौन था सबसे अमीर बादशाह, जान लीजिए उनकी दौलत?

Richest Mughal Emperor: मुगलों के दौर में एक ऐसा शासक भी था जिसके पास बेशुमार दौलत थी. आइए जानते हैं कौन सा है वह मुगल शासक और उसके पास कितनी थी दौलत.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Richest Mughal Emperor: मुगलों के दौर में एक ऐसा शासक भी था जिसके पास बेशुमार दौलत थी. आइए जानते हैं कौन सा है वह मुगल शासक और उसके पास कितनी थी दौलत.

Richest Mughal Emperor: जब भी इतिहास के सबसे अमीर शासकों की बात होती है तो मुगल बादशाहों का जिक्र जरूर आता है. इनमें अकबर का नाम सबसे ऊपर आता है. 1556 से 1605 तक शासन करते हुए अकबर ने एक ऐसे दौर में राज किया जब मुगल साम्राज्य अपनी आर्थिक और प्रशासनिक ऊंचाइयों पर था. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का दुनिया की जीडीपी में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा था. आज के हिसाब से यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है.
अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का दुनिया की जीडीपी में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा था. आज के हिसाब से यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है.
इतिहासकारों के मुताबिक अकबर की दौलत आज के मूल्यों के हिसाब से देखी जाए तो 21 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होगी. यही बात उसे दर्ज इतिहास के सबसे अमीर लोगों में शामिल करती है.
इतिहासकारों के मुताबिक अकबर की दौलत आज के मूल्यों के हिसाब से देखी जाए तो 21 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होगी. यही बात उसे दर्ज इतिहास के सबसे अमीर लोगों में शामिल करती है.
Published at : 22 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Mughal Empire Richest Emperor Mughal Wealth

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

