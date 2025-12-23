कहां से शुरू हुई नहाने की परंपरा? सर्दियों में पानी से डरने वाले जान लें जवाब

नहाने की परंपरा का इतिहास हजारों साल पुराना है. प्राचीन सभ्यताओं में पानी को सिर्फ शरीर साफ करने का साधन नहीं, बल्कि शुद्धिकरण का माध्यम माना जाता था. सिंधु घाटी सभ्यता में बने विशाल स्नानागार इस बात का प्रमाण हैं कि ईसा पूर्व 2500 के आसपास भी सामूहिक स्नान और स्वच्छता को महत्व दिया जाता था.