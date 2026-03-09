ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के कितने बीवी-बच्चे, जानें उनके परिवार में कौन-कौन?

ईरान के सबसे कठिन दौर में सत्ता की कमान अब मुज्तबा खामेनेई के हाथों में है. अमेरिका और इजरायल के विनाशकारी हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद, उनके 56 वर्षीय बेटे मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है. निर्णायक वोट के साथ पद संभालने वाले मुज्तबा का जीवन हमेशा से रहस्यमयी रहा है. ईरानी शासन के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली हलकों का केंद्र रहे उनके परिवार में कौन-कौन है, उनकी पत्नी और बच्चों की क्या भूमिका है और इस रसूखदार परिवार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे समझना आज की वैश्विक राजनीति के लिए बेहद जरूरी है.

शक्तिशाली पिता की विरासत और मुज्तबा का उदय

मुज्तबा खामेनेई का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था. उनके पिता, अयातुल्ला अली खामेनेई, 1989 से 2026 तक ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता रहे. मुज्तबा की मां मंसूरेह खोजस्तेह बघेरजादेह हैं, जो ईरान के एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार से आती हैं. मुज्तबा अपने पिता के दूसरे बेटे हैं और उन्होंने वर्षों तक अपने पिता के कार्यालय (बैत-ए-रहबरी) में एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार के रूप में काम किया है. यही कारण है कि आज जब ईरान नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है, तो उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया.

कौन थीं मुज्तबा की पत्नी?

मुज्तबा खामेनेई का निकाह साल 2004 में जहरा हदाद-आदिल से हुआ था. जहरा ईरान के मशहूर कट्टरपंथी नेता और संसद के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अली हदाद-आदिल की बेटी थीं. यह निकाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ईरान के दो सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक घरानों का गठबंधन था. हालांकि, तेहरान में हुए अमेरिका और इजरायल के हमलों में जहरा हदाद-आदिल का निधन हो गया है. इस क्षति ने मुज्तबा के व्यक्तिगत जीवन और उनकी भावी राजनीति पर गहरा असर डाला है.

मुज्तबा के कितने बच्चे?

मुज्तबा और जहरा के तीन बच्चे हैं. खामेनेई परिवार अपने निजी जीवन और बच्चों को लेकर हमेशा से बहुत सख्त गोपनीयता बरतता रहा है. सुरक्षा कारणों और धार्मिक परंपराओं के चलते इन बच्चों के नाम और उनकी गतिविधियों के बारे में बहुत कम सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध है. हालांकि, यह स्पष्ट है कि वे ईरान के सबसे सुरक्षित और रसूखदार माहौल में पले-बढ़े हैं. अब जबकि मुज्तबा सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, उनके बच्चों की सुरक्षा और भविष्य की भूमिका पर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजर बनी हुई है.

भाई-बहन और पारिवारिक ढांचा

मुज्तबा के तीन अन्य भाई हैं- मुस्तफा, मसूद और मेसम. मुज्तबा के अलावा उनके भाई भी धार्मिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं, लेकिन मुज्तबा का रसूख सबसे ज्यादा रहा है. मुज्तबा की दो बहनें भी हैं, बुशरा और हुदा. पूरा खामेनेई परिवार ईरान के धार्मिक संस्थानों, व्यापारिक नेटवर्कों और सुरक्षा तंत्र (IRGC) में गहराई तक समाया हुआ है. यह परिवार केवल एक इकाई नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था है जो ईरान के हर बड़े फैसले को प्रभावित करने की क्षमता रखती है.

