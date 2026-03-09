इस्लामिक देश ईरान में कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिलाएं, जानें कितना सच सोशल मीडिया पर दावा?

Iran Female Literacy: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर ईरान को लेकर बहस तेजी से फैल रही हैं. सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ऐसा दवा कर रही हैं कि ईरानी महिलाएं काफी पढ़ी लिखी हैं और महिलाओं का लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है. वहीं ईरान के बारे में सख्त धार्मिक कानून और महिलाओं पर पाबंदियों को लेकर भी कई दावे किए जाते हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है इन दावों के पीछे की सच्चाई.

महिलाओं की लिटरेसी में बढ़ोतरी

ईरान में क्रांति से पहले महिलाओं का लिटरेसी रेट काफी कम था. 1976 में सिर्फ लगभग 35.5% महिलाएं पढ़ी लिखी थीं. हालांकि अगले दशकों में शिक्षा में सरकारी निवेश और स्कूलिंग के बढ़े हुए मौके तेजी से सुधार की वजह बने. वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक ईरान में महिलाओं की लिटरेसी रेट में अब काफी बढ़ोतरी हुई है. 2023-2026 के हाल के डेटा से ऐसा पता चलता है कि 10-49 साल की महिलाओं में लिटरेसी 96% से ज्यादा हो गई है.

युवा पीढ़ी में लिटरेसी रेट

युवा पीढ़ी में यह तरक्की और भी ज्यादा चौंकाने वाली है. डेटा के मुताबिक 15 से 24 साल की जवान महिलाओं में लिटरेसी लगभग 99% तक पहुंच गई है. यह लगभग 90% के ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है. इससे पता चलता है कि आज ईरान में ज्यादातर लड़कियां कम से कम बेसिक स्कूलिंग पूरी करती हैं.

हायर एजुकेशन में भी मजबूत भागीदारी

ईरान में हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है. देश भर की यूनिवर्सिटी में अब बड़ी संख्या में फीमेल स्टूडेंट्स हैं. इसी के साथ कई सालों में कुल यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट में महिलाओं की संख्या लगभग 50% से 60% रही है. कई एकेडमिक फील्ड में खासकर साइंस और इंजीनियरिंग में फीमेल स्टूडेंट अक्सर मेल स्टूडेंट के बराबर या उनसे भी ज्यादा होती हैं.

रिसर्च और एडवांस्ड डिग्री में बढ़ोतरी

ईरानी महिलाएं रिसर्च और पोस्टग्रेजुएट एजुकेशन में भी काफी ज्यादा शामिल हो रही हैं. पिछले कुछ सालों में मास्टर प्रोग्राम, डॉक्टरेट की पढ़ाई और साइंटिफिक रिसर्च में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है. इस बढ़ोतरी ने ईरान को मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस और ऐकडेमिया जैसे फील्ड में काम करने वाली पढ़ी-लिखी महिलाओं का एक बड़ा बेस बनाने में काफी मदद की है.

दूसरे देशों के मुकाबले ईरान

हायर एजुकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में ईरान सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत इस इलाके के कई देशों से काफी आगे है. हालांकि महिलाओं पर सामाजिक और राजनीतिक पाबंदियां अभी भी बहस की वजह हैं, लेकिन एजुकेशन इंडिकेटर दिखाते हैं कि पिछले कुछ दशकों में ईरानी महिलाओं ने स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक अच्छी पहुंच बनाई है.

