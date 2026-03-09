हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद

बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट है. फूड इंडस्ट्री और रोजमर्रा के यात्रियों के लिए बड़ा झटका सामने आया है. बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि कल से पूरे शहर में होटल बंद रखे जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 09 Mar 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में जारी जंग जारी है. इसी बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट है. कल यानी मंगलवार (10 मार्च) को होटल बंद रहेंगे. शहर के फूड इंडस्ट्री और रोजमर्रा के यात्रियों के लिए बड़ा झटका सामने आया है. बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि कल से पूरे शहर में होटल बंद रखे जाएंगे.

एसोसिएशन ने जारी किया बयान

यह फैसला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की अचानक सप्लाई बंद होने के कारण लिया गया है, जिससे हजारों होटल और रेस्टोरेंट अपना संचालन जारी रखने में असमर्थ हो गए हैं. एसोसिएशन द्वारा जारी प्रेस बयान के अनुसार, तेल कंपनियों ने पहले कम से कम 70 दिनों तक गैस की निर्बाध सप्लाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अचानक आपूर्ति रुकने से होटल उद्योग गंभीर संकट में आ गया है.

लाखों लोगों को हो सकती हैं दिक्कतें

इस फैसले से शहर के लाखों लोगों, खासकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और यात्रियों, को खाने-पीने की व्यवस्था में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. होटल मालिकों ने सरकार और तेल कंपनियों से तुरंत गैस आपूर्ति बहाल करने की मांग की है, ताकि कारोबार दोबारा सामान्य हो सके.

यूएस-इजरायल ईरान जंग का असर

गौरतलब है कि ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के चलते खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है. खासतौर पर समुद्री व्यापार का जरूरी रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होने से एलपीजी और वैश्विक सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से आयात करता है, इसलिए मौजूदा हालात का असर देश में गैस की आपूर्ति व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है.

वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार और तेल कंपनियों ने एलपीजी की सप्लाई को संतुलित रखने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं. घरेलू गैस की बुकिंग का समय अब बढ़ा दिया गया है और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर भी कुछ जगहों पर रोक और कटौती की गई है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा सके.

Published at : 09 Mar 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
USA Gas Cylinder Middle East Commercial LPG Cylinder Breaking News Abp News ISRAEL Iran War US Iran War US Israel Iran War LPG Delivery LPG Supply Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद
इंडिया
विधानसभा चुनाव ना लड़कर राज्यसभा जाना क्यों चुना? ममता दीदी का नाम लेकर बाबुल सुप्रियो ने दिया ये जवाब
विधानसभा चुनाव ना लड़कर राज्यसभा जाना क्यों चुना? ममता का नाम लेकर बाबुल सुप्रियो ने दिया ये जवाब
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार का बड़ा फैसला, LPG सिलेंडर की बुकिंग का बढ़ा समय
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार का बड़ा फैसला, LPG सिलेंडर की बुकिंग का बढ़ा समय
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्या है Tomahawk मिसाइल जिसने ईरान में मचाई भयंकर तबाही? | Trump | Breaking
Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद
बॉलीवुड
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
क्रिकेट
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
हेल्थ
Liver Disease Warning Signs: हाथों में दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, इग्नोर कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा लिवर
हाथों में दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, इग्नोर कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा लिवर
जनरल नॉलेज
Lebanon Shia Population: लेबनान में किसकी है सरकार, इजरायल के निशाने पर क्यों है यह देश; जानें यहां कितने शिया मुसलमान?
लेबनान में किसकी है सरकार, इजरायल के निशाने पर क्यों है यह देश; जानें यहां कितने शिया मुसलमान?
विश्व
Israel-Iran War Live: खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
Live: खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget