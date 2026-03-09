एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. खुशी मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि दुबई की एक सड़क पर एक व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. घटना के बाद उन्होंने रोते हुए वीडियो शेयर किया और अपनी आपबीती सुनाई. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई है.

दुबई भी इससे अलग नहीं है...

खुशी मुखर्जी ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि कुछ लोग बिना किसी वजह के पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इस बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली हूं और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है. पुलिस भी कोई खास मदद नहीं कर रही. पुलिस स्टेशन लगभग खाली रहता है, लेकिन वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी भी इस मामले में कार्रवाई करने से हिचकिचा रही हैं. खैर, दुबई भी इससे अलग नहीं है. ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया हम पर शरिया कानून मानने का दबाव बना रही है.

किसी व्यक्ति ने खुशी को मारा थप्पड़

वीडियो में खुशी ने कहा कि अब उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे सड़क पर निकलना भी किसी अपराध जैसा हो गया है. जब वह बाइक से जा रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उन्हें जोर से थप्पड़ मार दिया. अगर वह पुलिस के पास भी जाती हैं तो शायद कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सड़क पर कैमरे भी नहीं लगे हैं. वीडियो में खुशी को रोते हुए देखकर आसपास मौजूद लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है. हालांकि, वो किसी से बात किए बिना रोते हुए आगे बढ़ जाती हैं.

विवादों में रहती हैं खुशी मुखर्जी

बता दें, खुशी मुखर्जी पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी हैं. कुछ महीनों पहले दिवाली के समय उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह मुंबई की सड़क पर पटाखे बेचने वाले की दुकान से सामान फेंकती हुई नजर आई थी. उस समय पुलिसकर्मी के साथ भी उन्होंने बहस की थी. इसके अलावा खुशी अपने बोल्ड कपड़ों और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. कई बार उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है.