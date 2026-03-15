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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAssembly Elections 2026: जिन 5 राज्यों में चुनाव वहां सबसे ज्यादा कहां हैं Gen Z वोटर्स, देख लें चुनाव आयोग के आंकड़े

Assembly Elections 2026: जिन 5 राज्यों में चुनाव वहां सबसे ज्यादा कहां हैं Gen Z वोटर्स, देख लें चुनाव आयोग के आंकड़े

Assembly Elections 2026: चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के लिए 2026 के विधानसभा चुनावों का शेड्यूल जारी कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इन राज्यों में सबसे ज्यादा Gen Z वोटर किस राज्य में हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Mar 2026 05:29 PM (IST)
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Assembly Elections 2026: 2026 के विधानसभा चुनावों का शेड्यूल 5 राज्यों के लिए घोषित कर दिया गया है.  पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी ये पांच राज्य हैं. नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भारत के चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की कि असम, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग एक ही चरण में 9 अप्रैल को होगी. इसी के साथ तमिलनाडु में वोटिंग एक ही चरण में 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे. यहां 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव आयोजित किए जाएंगे. पांच राज्यों में वोटों की गिनती 4 मई को होगी. चुनाव शेड्यूल के साथ-साथ चुनाव आयोग ने वोटरों के बारे में विस्तृत आंकड़े भी जारी किए हैं. आइए जानते हैं इन पांच राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा Gen Z वोटर हैं.

पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाता

राज्य पहली बार वोट देने वाले (18–19) युवा मतदाता (20–29)
असम 5.75 लाख 66.30 लाख
केरल 4.24 लाख 45 लाख
पुडुचेरी 23,033 1.87 लाख
तमिलनाडु 12.5 लाख 1.05 करोड़
पश्चिम बंगाल 5.23 लाख 1.31 करोड़

पश्चिम बंगाल में Gen Z वोटरों की संख्या 

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में जा रहे पांच राज्यों में Gen Z वोटरों की सबसे ज्यादा संख्या पश्चिम बंगाल में है. Gen Z वोटरों को मूल रूप से दो समूह में बांटा गया है. पहली बार वोट देने वाले (18-19 साल के) और युवा वोटर जिनकी उम्र 20-29 साल है.

पश्चिम बंगाल में लगभग 5.23 लाख पहली बार वोट देने वाले हैं और 1.31 करोड़ वोटर 20-29 साल के हैं. अगर कुल Gen Z वोटरों की संख्या की बात करें तो यह 1.36 करोड़ से ज्यादा हो जाती है. 

तमिलनाडु में Gen Z वोटरों की संख्या 

Gen Z वोटरों की संख्या के मामले में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है. इस राज्य में लगभग 12.5 लाख पहली बार वोट देने वाले हैं और 1.05 करोड़ वोटर 20-29 साल के हैं. कुल मिलाकर इस राज्य में लगभग 1.17 करोड़ Gen Z वोटर हैं.

असम में Gen Z वोटर

असम में चुनाव आयोग के डेटा से पता चलता है कि 18 से 19 साल की उम्र के लगभग 5.75 लाख पहली बार वोट देने वाले वोटर हैं और 20 से 29 साल के आयु वर्ग में लगभग 66.30 लाख वोटर हैं.  इसका मतलब है कि असम में Gen Z वोटरों की कुल संख्या लगभग 72 लाख है. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों की तुलना में यह संख्या कम है. 

केरल के युवा वोटर 

केरल में भी युवाओं की एक बड़ी संख्या वोट देता है. डेटा से ऐसा पता चलता है कि 18 से 19 साल की उम्र के लगभग 4.24 लाख पहली बार वोट देने वाले वोटर हैं और 20 से 29 साल के बीच के लगभग 45 लाख वोटर हैं.  कुल मिलाकर केरल में लगभग 49 लाख Gen Z वोटर हैं. 

पुडुचेरी में Gen Z वोटरों की संख्या 

पांच क्षेत्रों में पुडुचेरी में युवाओं की संख्या सबसे कम है. यहां पर 18 से 19 साल की उम्र के लगभग 23,033 वोटर हैं और 20 से 29 साल की उम्र के लगभग 1.87 लाख वोटर हैं. दोनों को मिलाकर Gen Z वोटरों की कुल संख्या 2 लाख से थोड़ी ही ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: आचार संहिता लागू होने के बाद कौन-कौन से फैसले नहीं ले सकती राज्य सरकार, जानें कितनी कम हो जाती है पावर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 04:53 PM (IST)
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Assembly Elections 2026 Gen Z Voters Young Voters India
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