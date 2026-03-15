जिन 5 राज्यों में चुनाव वहां सबसे ज्यादा कहां हैं Gen Z वोटर्स, देख लें चुनाव आयोग के आंकड़े

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Assembly Elections 2026: 2026 के विधानसभा चुनावों का शेड्यूल 5 राज्यों के लिए घोषित कर दिया गया है. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी ये पांच राज्य हैं. नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भारत के चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की कि असम, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग एक ही चरण में 9 अप्रैल को होगी. इसी के साथ तमिलनाडु में वोटिंग एक ही चरण में 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे. यहां 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव आयोजित किए जाएंगे. पांच राज्यों में वोटों की गिनती 4 मई को होगी. चुनाव शेड्यूल के साथ-साथ चुनाव आयोग ने वोटरों के बारे में विस्तृत आंकड़े भी जारी किए हैं. आइए जानते हैं इन पांच राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा Gen Z वोटर हैं.

पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाता

राज्य पहली बार वोट देने वाले (18–19) युवा मतदाता (20–29) असम 5.75 लाख 66.30 लाख केरल 4.24 लाख 45 लाख पुडुचेरी 23,033 1.87 लाख तमिलनाडु 12.5 लाख 1.05 करोड़ पश्चिम बंगाल 5.23 लाख 1.31 करोड़

पश्चिम बंगाल में Gen Z वोटरों की संख्या

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में जा रहे पांच राज्यों में Gen Z वोटरों की सबसे ज्यादा संख्या पश्चिम बंगाल में है. Gen Z वोटरों को मूल रूप से दो समूह में बांटा गया है. पहली बार वोट देने वाले (18-19 साल के) और युवा वोटर जिनकी उम्र 20-29 साल है.

पश्चिम बंगाल में लगभग 5.23 लाख पहली बार वोट देने वाले हैं और 1.31 करोड़ वोटर 20-29 साल के हैं. अगर कुल Gen Z वोटरों की संख्या की बात करें तो यह 1.36 करोड़ से ज्यादा हो जाती है.

तमिलनाडु में Gen Z वोटरों की संख्या

Gen Z वोटरों की संख्या के मामले में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है. इस राज्य में लगभग 12.5 लाख पहली बार वोट देने वाले हैं और 1.05 करोड़ वोटर 20-29 साल के हैं. कुल मिलाकर इस राज्य में लगभग 1.17 करोड़ Gen Z वोटर हैं.

असम में Gen Z वोटर

असम में चुनाव आयोग के डेटा से पता चलता है कि 18 से 19 साल की उम्र के लगभग 5.75 लाख पहली बार वोट देने वाले वोटर हैं और 20 से 29 साल के आयु वर्ग में लगभग 66.30 लाख वोटर हैं. इसका मतलब है कि असम में Gen Z वोटरों की कुल संख्या लगभग 72 लाख है. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों की तुलना में यह संख्या कम है.

केरल के युवा वोटर

केरल में भी युवाओं की एक बड़ी संख्या वोट देता है. डेटा से ऐसा पता चलता है कि 18 से 19 साल की उम्र के लगभग 4.24 लाख पहली बार वोट देने वाले वोटर हैं और 20 से 29 साल के बीच के लगभग 45 लाख वोटर हैं. कुल मिलाकर केरल में लगभग 49 लाख Gen Z वोटर हैं.

पुडुचेरी में Gen Z वोटरों की संख्या

पांच क्षेत्रों में पुडुचेरी में युवाओं की संख्या सबसे कम है. यहां पर 18 से 19 साल की उम्र के लगभग 23,033 वोटर हैं और 20 से 29 साल की उम्र के लगभग 1.87 लाख वोटर हैं. दोनों को मिलाकर Gen Z वोटरों की कुल संख्या 2 लाख से थोड़ी ही ज्यादा है.

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