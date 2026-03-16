शादी में पावर और स्टाइल का तड़का! दुल्हन ने हायाबूसा चलाकर ली एंट्री, लोग बोले- ये हुई न ब्राइड

शादी-ब्याह के मौके पर दूल्हा-दुल्हन की एंट्री हमेशा खास बनाने की कोशिश की जाती है. कोई दूल्हा घोड़ी पर आता है, कोई लग्जरी कार में पहुंचता है, तो कहीं दुल्हन पालकी में बैठकर मंडप तक लाई जाती है. लेकिन बदलते दौर में शादियों का अंदाज भी तेजी से बदल रहा है. अब लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सबसे अलग और खास हो. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हन अपनी शादी में ऐसी एंट्री लेती दिखाई देती है कि वहां मौजूद मेहमान भी हैरान रह जाते हैं.

हायाबूसा बाइक पर दुल्हन की एंट्री

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का शानदार माहौल बना हुआ है. चारों तरफ रोशनी और सजावट दिखाई दे रही है. इसी बीच लाल जोड़े में सजी दुल्हन एक सफेद रंग की हायाबूसा बाइक पर बैठकर एंट्री करती है. दुल्हन पूरे आत्मविश्वास के साथ बाइक को धीरे-धीरे आगे बढ़ाती हुई नजर आती है. वहां मौजूद लोग इस अनोखी एंट्री को देखकर हैरान रह जाते हैं और कई लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगते हैं.

दुल्हन पर टिक गईं मेहमानों की नजरें

जैसे ही दुल्हन बाइक पर बैठकर आगे बढ़ती है, वहां मौजूद मेहमानों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं. आमतौर पर दुल्हन को इस तरह बाइक चलाते हुए देखना बेहद दुर्लभ होता है. इसलिए यह पल शादी में मौजूद लोगों के लिए भी खास बन जाता है. कुछ लोग तालियां बजाते हुए इस एंट्री का स्वागत करते दिखाई देते हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

यूजर्स दे रहे मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह दुल्हन नहीं बल्कि ‘राइडर ब्राइड’ है. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा कि लगता है दूल्हे को लेने दुल्हन खुद ही निकल पड़ी. कुछ लोग दुल्हन के आत्मविश्वास और स्टाइल की भी तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को @MLA_jnm5050 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी