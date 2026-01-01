हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजरॉल्स रॉयस कारों का क्यों नहीं होता क्रैश टेस्ट, दुनिया की सबसे महंगी कारों को इससे क्यों रखा जाता है दूर?

रॉल्स रॉयस कारों का क्यों नहीं होता क्रैश टेस्ट, दुनिया की सबसे महंगी कारों को इससे क्यों रखा जाता है दूर?

Rolls Royce Crash Test: रॉल्स-रॉयस का क्रैश टेस्ट से दूर रहना लापरवाही नहीं, बल्कि उसकी अलग उत्पादन और लग्जरी रणनीति का हिस्सा है. यहां सेफ्टी दिखाई नहीं जाती, बल्कि चुपचाप सुनिश्चित की जाती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 01 Jan 2026 02:27 PM (IST)
Rolls Royce Crash Test: रॉल्स-रॉयस का क्रैश टेस्ट से दूर रहना लापरवाही नहीं, बल्कि उसकी अलग उत्पादन और लग्जरी रणनीति का हिस्सा है. यहां सेफ्टी दिखाई नहीं जाती, बल्कि चुपचाप सुनिश्चित की जाती है.

कार खरीदते समय आज सबसे पहला सवाल होता है कि सेफ्टी कितनी मजबूत है? ग्लोबल NCAP और भारत NCAP की रेटिंग आम लोगों के फैसले तय करती है, लेकिन जब बात रॉल्स-रॉयस जैसी अल्ट्रा-लग्जरी कारों की आती है, तो यह नियम अचानक बदल जाता है. करोड़ों की कीमत वाली इन कारों की कोई आधिकारिक क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं होती है. आखिर क्यों दुनिया की सबसे महंगी और प्रतिष्ठित कारों को इस प्रक्रिया से दूर रखा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है. आइए जानें.

1/8
आज के ऑटोमोबाइल बाजार में सेफ्टी रेटिंग किसी भी कार की विश्वसनीयता का अहम पैमाना बन चुकी है. ग्लोबल NCAP और भारत NCAP जैसी संस्थाएं कारों को फ्रंटल, साइड और अन्य टक्कर परीक्षणों से गुजारकर रेटिंग देती हैं.
आज के ऑटोमोबाइल बाजार में सेफ्टी रेटिंग किसी भी कार की विश्वसनीयता का अहम पैमाना बन चुकी है. ग्लोबल NCAP और भारत NCAP जैसी संस्थाएं कारों को फ्रंटल, साइड और अन्य टक्कर परीक्षणों से गुजारकर रेटिंग देती हैं.
2/8
इससे आम उपभोक्ता को यह समझने में मदद मिलती है कि दुर्घटना की स्थिति में कार यात्रियों को कितनी सुरक्षा दे पाएगी. अधिकतर मास-मार्केट और प्रीमियम सेगमेंट की कारें इन टेस्ट से गुजरती हैं.
इससे आम उपभोक्ता को यह समझने में मदद मिलती है कि दुर्घटना की स्थिति में कार यात्रियों को कितनी सुरक्षा दे पाएगी. अधिकतर मास-मार्केट और प्रीमियम सेगमेंट की कारें इन टेस्ट से गुजरती हैं.
Published at : 01 Jan 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Rolls-Royce Rolls Royce Crash Test Luxury Cars Safety

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले- 'जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा...साजिश के तहत मुझे हटाया गया'
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले- 'जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा...साजिश के तहत मुझे हटाया गया'
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Astrology Predictions: Donald Trump के लिए कैसा रहेगा 2026? , सुनिए क्या बोलीं ज्योतिषाचार्य Y rakhi
Indore: दुषित पानी से उजड़ गए 7 परिवार..क्यों हंस रहे मौत के जिम्मेदार? | Kailash Vijayvargiya | BJP
New Year 2026: कड़ाके की ठंड में भी भक्तों का जोश देख आप भी हो जाएंगे हैरान! | Ayodhya | Ram lala
2026 का शंखनाद...रामलला के दरबार में गूंजा जय श्री राम! | Ayodhya | Ram lala | Ram Mandir |ABP News
New Year 2026: नये साल 2026 ने दी दस्तक...हर तरफ जश्न में डूबे लोग | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले- 'जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा...साजिश के तहत मुझे हटाया गया'
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले- 'जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा...साजिश के तहत मुझे हटाया गया'
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
ओटीटी
Haq OTT Release Date: 'हक' से शुरू हुआ नया साल 2026, कुछ ही घंटों में ओटीटी पर रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म
'हक' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, कुछ ही घंटों में रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके
सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके
ट्रेंडिंग
मेट्रो में लुकाछिपी खेलने लगा युवा सरदार तो भड़क गए यूजर्स, सिविक सेंस पर उठाने लगे सवाल
मेट्रो में लुकाछिपी खेलने लगा युवा सरदार तो भड़क गए यूजर्स, सिविक सेंस पर उठाने लगे सवाल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget