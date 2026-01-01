एक्सप्लोरर
रॉल्स रॉयस कारों का क्यों नहीं होता क्रैश टेस्ट, दुनिया की सबसे महंगी कारों को इससे क्यों रखा जाता है दूर?
Rolls Royce Crash Test: रॉल्स-रॉयस का क्रैश टेस्ट से दूर रहना लापरवाही नहीं, बल्कि उसकी अलग उत्पादन और लग्जरी रणनीति का हिस्सा है. यहां सेफ्टी दिखाई नहीं जाती, बल्कि चुपचाप सुनिश्चित की जाती है.
कार खरीदते समय आज सबसे पहला सवाल होता है कि सेफ्टी कितनी मजबूत है? ग्लोबल NCAP और भारत NCAP की रेटिंग आम लोगों के फैसले तय करती है, लेकिन जब बात रॉल्स-रॉयस जैसी अल्ट्रा-लग्जरी कारों की आती है, तो यह नियम अचानक बदल जाता है. करोड़ों की कीमत वाली इन कारों की कोई आधिकारिक क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं होती है. आखिर क्यों दुनिया की सबसे महंगी और प्रतिष्ठित कारों को इस प्रक्रिया से दूर रखा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है. आइए जानें.
